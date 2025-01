nubia Flip 2 ufficiale a sorpresa: è il primo pieghevole del nuovo anno!

Era nell’aria già dallo scorso anno (grazie ad una certificazione dell’ente TENAA) ed ora è ufficiale a sorpresa: si tratta del nuovo pieghevole a conchiglia del brand cinese, il primo modello del 2025. nubia Flip 2 arriva con un look migliorato, specifiche tecniche che virano verso MediaTek ed un prezzo interessante (anche se per il momento l’uscita è limitata al Giappone): ecco tutte le novità del flip phone targato nubia!

nubia Flip 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo pieghevole

Crediti: nubia

Rispetto al primo capitolo nubia Flip 2 cambia stile e questo nuovo look non può che giovare all’utente finale. Il piccolo schermo esterno da 1,43″ del predecessore ora cede il posto ad un’unità OLED più ampia, da 3″ (e quindi con una maggiore possibilità di utilizzo, sia per le notifiche che per l’utilizzo di applicazioni). All’interno trova spazio uno schermo OLED pieghevole da 6,9″ di diagonale; il lettore d’impronte è posizionato di lato, mentre la scocca è certificata IPX2/IP4X, contro schizzi d’acqua e polvere.

Il cuore del telefono è il chipset Dimensity 7300X, soluzione di fascia media destinata proprio agli smartphone pieghevoli (rispetto alla versione 7300 offre il supporto a due display). Il primo capitolo fa affidamento sullo Snapdragon 7 Gen 1, quindi a questo giro la casa cinese ha deciso di passare a MediaTek; invece non ci sono cambiamenti significativi lato batteria dato che abbiamo un’unità da 4.300 mAh con ricarica da 33W. La doppia fotocamera resta un modulo da 50 + 2 MP (accompagnata da un flash LED ad anello).

Crediti: nubia

Il primo flip phone della compagnia è arrivato anche in Italia (ecco la nostra recensione di nubia Flip 5G), di conseguenza non è da escludere che anche nubia Flip 2 possa fare capolino alle nostre latitudini nel corso dell’anno. Per il momento il lancio è avvenuto in Giappone, al prezzo di circa 396€ al cambio attuale (ossia 64.080 Yen), con disponibilità a partire dal 23 gennaio.

nubia Flip 2 – Scheda tecnica

dimensioni di 170 x 76 x 7,5 mm (aperto) e 87 x 76 x 15,8 mm per un peso di 191 grammi

certificazione IPX2 / IP4X

/ display esterno OLED da 3″ HD (682 x 422 pixel)

(682 x 422 pixel) display interno Flat OLED da 6,9″ Full HD (2.790 x 1.188 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz

(2.790 x 1.188 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300X a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU Mali-G615 MP2

6 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.300 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP con sensore di profondità e flash LED

con sensore di profondità e flash LED selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, supporto eSIM , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C Android 14 con ZTE MyOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le