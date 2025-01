Nothing Phone (3a), trapela quasi tutto: ci sarà una grande aggiunta per la fotocamera

Il brand di Carl Pei ha confermato un evento per il 4 marzo, ma non ha ancora rivelato ufficialmente l’identità del nuovo dispositivo in arrivo. Tuttavia da vari indizi sembra che si tratterà di Nothing Phone (3a), prossimo mid-range della compagnia dell’ex di OnePlus: il 2025 di Nothing, quindi, dovrebbe iniziare all’insegna della fascia media, in controtendenza rispetto ai rivali (tutti impegnati nel lancio di top di gamma).

Nothing Phone (3a) quasi senza segreti: cosa possiamo aspettarci dal prossimo medio gamma

Crediti: Nothing

Gli indizi ufficiali sono ancora pochi: il dispositivo avrà la solita scocca semi-trasparente e un’interfaccia Glyph, ossia una serie di luci LED personalizzabili posizionati sul retro e intorno ai sensori fotografici. A proposito di questi, si passerà da una doppia ad una tripla fotocamera: stando all’ultimo (corposo) leak a questo giro ci sarà l’aggiunta di un teleobiettivo. Precisamente ci sarebbe un sensore da 50 MP, un tele da 50 MP ed un ultra-grandangolare (da 8 MP). Le indiscrezioni su Nothing Phone (3a) continuano con buona parte delle presunte specifiche.

A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 7s Gen 3, chipset abbastanza recente pensato appositamente per la fascia media. Si vocifera di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W: anche in questo caso vediamo una tendenza opposta rispetto ai rivali, ormai tutti concentrati su batterie al silicio-carbonio dalle dimensioni superiori ai 6.000 mAh. Lato software non potrà mancare Nothing OS (in versione 3.1), l’interfaccia proprietaria del brand giunta alla sua terza incarnazione; di seguito una breve panoramica delle specifiche leak, almeno secondo quanto trapelato finora (aggiorneremo la scheda man mano che arriveranno novità).

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display AMOLED da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

/ GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 / GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide

(f/?) con OIS, teleobiettivo con zoom 2X e ultra-wide Selfie camera da 32 MP (f/?)

(f/?) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Android 15 con Nothing OS 3.1

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le