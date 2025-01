Un primo sguardo a Nothing Phone (3a): attenti a non saltare dalla sedia

Il nuovo design di Nothing Phone (3a) è già noto, almeno in linea generale, ma niente vi preparerà a questo possibile colpo di scena. Più che uno smartphone elegante e minimale, il prossimo medio gamma della casa di Carl Pei somiglia ad un gaming phone: linee squadrate e dritte, un’atmosfera aggressiva. Ma sarà davvero così?

Questo è Nothing Phone (3a) ma c’è il trucco: come potrebbe essere il nuovo design del mid-range

Il primo teaser ufficiale – Crediti: Nothing

La prima immagine leak di Nothing Phone (3a) mostra uno stile tutto nuovo per la gamma media del brand: il modulo fotografico è posizionato in orizzontale, appare di forma rettangolare ed è composto da tre sensori. Le linee sono squadrate e dritte, con uno stile che ricorda quello di REDMAGIC 10 Pro e Samsung Galaxy S24 Ultra. Tuttavia forse è meglio restare un attimo con i piedi per terra: per prima cosa dovrebbe trattarsi di un’unità prototipale e in secondo luogo il dispositivo è avvolto da una scocca protettiva che mira proprio a nasconderne le forme.

Crediti: X

Insomma, non è da escludere che il design finale sia molto meno da gaming phone e più vicino al classico stile minimale dell’azienda e a quello di Phone (2a). Volendo ipotizzare un look, Nothing Phone (3a) potrebbe offrire un modulo fotografico a capsula, inserito a sua volta in uno spazio circolare; la scocca semi-trasparente lascerebbe intravedere alcuni dettagli interni, ma sempre con un tocco minimal. Ovviamente non mancherà un sistema di luci LED posteriori (la cosiddetta Glyph Interface, tipica di Nothing) mentre frontalmente potremmo ritrovare uno schermo AMOLED piatto.

Aspettando ulteriori dettagli sul design (quindi render o foto senza “armatura”) ecco le ultime novità sullo smartphone: il lancio è fissato per il 4 marzo ma già ci sono indiscrezioni sulle specifiche.

