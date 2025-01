Nothing Phone (3) ha una data d’uscita: dettagli e teaser ufficiali

Il brand di Carl Pei è pronto al debutto del suo nuovo smartphone: Nothing Phone (3) ha una data di presentazione ufficiale e in questo articolo andiamo a vedere i primi teaser ufficiali e a fare il punto della situazione. Questo sarà il modello della svolta per l’azienda dell’ex di OnePlus?

Nothing Phone (3): ufficiale la data di presentazione

Crediti: Nothing

Il prossimo evento di Nothing è fissato per il 4 marzo: manca ancora parecchio tempo alla presentazione (circa un mese, nel momento in cui scriviamo), ma la casa di Carl Pei ha deciso di stuzzicare con largo anticipo i fan. Non viene rivelato il nome del dispositivo, ma siamo propensi a pensare che questa sia la data di presentazione di Nothing Phone (3). Il motivo è presto detto: nei giorni scorsi l’azienda ha pubblicato un teaser che raffigura il Pokémon Arcanine, ossia il presunto nome in codice interno di Phone (3); inoltre il breve video pubblicato in queste ore mostra una modulo fotografico verticale, con tre sensori e delle luci LED (ossia parte dell’interfaccia Glyph). Il terzo sensore dovrebbe essere un teleobiettivo, mentre secondo alcuni insider in realtà il dispositivo sarebbe Nothing Phone (3a).

Crediti: Nothing

I modelli Phone (1) e (2) hanno una doppia fotocamera verticale, mentre le versioni (2a) e (2a) Plus: unendo i puntini è impossibile non ipotizzare alla presentazione del prossimo smartphone di punta. Nothing Phone (3) porterà avanti la tradizione del brand con una scocca semi-trasparente e un’interfaccia posteriore luminosa; per quanto riguarda il chipset a bordo, stavolta dovremmo avere a che fare con un vero e proprio top di gamma (ma è meglio aspettare una conferma ufficiale prima di sbilanciarci).

