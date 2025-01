Il 2024 è stato un anno d’oro per Nothing: cifre da capogiro per il brand di Carl Pei

Quello appena concluso è stato un anno davvero formidabile per Nothing che, stando alle prime stime emerse online, avrebbe fatto registrare un fatturato da capogiro ed una crescita esponenziale rispetto all’anno precedente. Il nuovo brand di Carl Pei, nonostante la giovanissima età, sembra esserci già affermato nel panorama mondiale anche a livello finanziario: nel 2024, infatti, ha raddoppiato i ricavi.

Nel 2024 Nothing ha fatto registrare vendite per un miliardo di dollari!

Secondo quanto svelato da Bloomberg, uno dei grandi protagonisti del 2024 è stata sicuramente Nothing: l’azienda di Carl Pei, infatti, avrebbe fatto registrare un utile di 500 milioni di dollari, raddoppiando quello del precedente anno. In questi mesi, inoltre, il brand ha finalmente superato il miliardo di dollari in vendite complessive, facendo registrare ben 7 milioni di dispositivi venduti, principalmente in India, Germania e Regno Unito.

L’obiettivo per Nothing, adesso, sembrerebbe essere quello di ottenere fondi per altri 100 milioni di dollari, in modo da poter realizzare la propria visione per il 2025, fatta di Nothing Phone (3) ed un nuovo ecosistema guidato dall’intelligenza artificiale. In questi giorni, inoltre, Nothing OS 3 è finalmente arrivato anche su CMF Phone 1, il sub-brand economico che sembra aver conquistato ancora una volta i favori del grande pubblico.

