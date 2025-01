L’effetto nostalgia è assicurato, con il museo virtuale Nokia Design Archive

Non c’è dubbio che uno dei brand più iconici ed influenti del mondo della telefonia sia Nokia: la casa finlandese ha attraversato alti e bassi ma di certo è tra i marchi più amati dagli utenti, specialmente quelli un po’ più grandicelli. Ora è possibile riscoprire questo brand grazie al Nokia Design Archive, una sorta di museo virtuale (gratuito) che permette di fare un viaggio nel passato, scoprendo tanti retroscena e vari curiosità sui modelli più iconici dell’azienda.

Nokia Design Archive apre le porte a tutti: un museo virtuale online dove scoprire (o riscoprire) tutta la storia del celebre marchio

Crediti: Nokia

Lo abbiamo detto in apertura e lo ribadiamo ancora una volta: il Nokia Design Archive è accessibile gratuitamente, tramite questa pagina. Il museo virtuale, realizzato in collaborazione con l’Università di Aalto (in Finlandia, patria del brand), permette di accedere a 20 anni di storia: schizzi, interviste, foto e video, tutto incentrato sull’iconico design di Nokia (nel periodo dalla metà degli anni 90 fino al 2017). Oltre 700 voci per uno sguardo esclusivo ai telefoni cellulari Nokia (design e funzionamento interno).

Attualmente Nokia è parte di HMD Global: inizialmente la casa madre ha rilasciato con costanza nuovi telefoni, ma dallo scorso anno HMD ha iniziato a realizzare i propri smartphone (mentre sotto il marchio Nokia hanno fatto capolino vari feature phone, ma al momento il destino è incerto).

Insomma, se volete scoprire per la prima volta la storia di Nokia (attraverso immagini e materiale esclusivo), il nuovo Design Archive è di certo l’occasione perfetta. Se siete dei veterani del brand, di certo vi farà piacere immergervi ancora una volta in quel periodo storico: c’è stato un momento in cui Nokia è stato uno dei marchi più diffusi, dettando una vera e propria moda (specialmente alle nostre latitudini).

