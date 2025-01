NO IVA TV da MediaWorld: sconti top su Ultra HD Sony, Xiaomi, Hisense, LG e non solo!

Torna una delle promozioni più apprezzate dagli amanti della tecnologia, questa volta con un occhio di riguardo per i televisori dei migliori marchi. MediaWorld ha dato il via alle offerte NO IVA e gli smart TV sono i protagonisti assoluti: risparmia su tante soluzioni LG, Sony, Hisense, Xiaomi e non solo, ma affrettati. Le occasioni dureranno solo per pochi giorni!

MediaWorld lancia la promozione NO IVA TV: acquista un nuovo televisore e risparmi sui migliori marchi

Il NO IVA TV di MediaWorld termina il 2 febbraio: hai tutto il fine settimana di tempo per scegliere il televisore che fa al caso tuo, ma non oltre. L’iniziativa ti permette di ottenere uno sconto del 18,04% sui brand selezionati a partire da 299€: lo scorporo dell’IVA è applicato al prezzo di vendita ed è applicato direttamente al carrello. Per approfittare delle offerte è necessario essere iscritti a MediaWorld Club, ma niente paura: si tratta del programma fedeltà dello store e per accedervi bastano pochi passaggi. Inoltre è totalmente gratuito: questa è la pagina per richiedere la carta MediaWorld Club (ricordiamo, è gratis!).

Tornando all’iniziativa NO IVA TV, questa è disponibile solo online su una valanga di prodotti (tranne alcune eccezioni): per scoprire tutti gli smart TV disponibili, dai un’occhiata alla pagina della promozione nello shop di MediaWorld! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ecco alcuni esempi:

