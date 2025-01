Netflix prova a farvi risparmiare: arriva in Italia l’utente extra più economico

Dopo l’ennesimo aumento del prezzo degli abbonamenti arrivato in diversi paesi come un fulmine a ciel sereno, Netflix ha deciso di provare a far risparmiare qualche euro agli abbonati italiani proponendo una nuova soluzione per l’utente extra. Da quando non è più possibile condividere l’account, infatti, il servizio di streaming mette a disposizione slot aggiuntivi a pagamento per consentire la visione anche fuori dal nucleo familiare: da oggi questa soluzione è un po’ più economica.

Il nuovo utente extra di Netflix è più economico, ma ha più limitazioni

Crediti: Canva

A partire da oggi, in Italia è disponibile su Netflix l’utente extra con pubblicità, che permette di risparmiare un euro sull’acquisto di un utente aggiuntivo per il proprio abbonamento, che però sarà vincolato alla visione dei contenuti con interruzioni pubblicitarie. L’opzione può essere attivata soltanto da abbonati con il piano Standard o Premium, ma le limitazioni non finiscono qui.

L’utente extra con pubblicità, infatti, può utilizzare un solo dispositivo alla volta con visione Full HD (1080p), mentre su mobile è possibile effettuare il download di soltanto 15 contenuti al mese per la visione offline. Il prezzo, però, è inferiore: rispetto ai classici 4.99€, infatti, l’opzione con pubblicità prevedere un costo di 3.99€.

Utente extra con pubblicità: 3.99€/mese

Utente extra senza pubblicità: 4.99€/mese

Potete acquistare il nuovo utente extra con pubblicità tramite la sezione dedicata direttamente su Netflix, a patto però che abbiate (come detto in precedenza) un abbonamento Standard o Premium.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le