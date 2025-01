Netflix punta al cloud gaming: in arrivo party game e giochi co-op

Negli ultimi anni Netflix ha ampliato la sua offerta di contenuti aggiungendo al catalogo anche una serie di giochi mobile e, soltanto per alcuni utenti, anche una piccola selezione di videogame in streaming. Questa offerta, però, sembra destinata ad espandersi, almeno stando alle parole del co-CEO che in questi giorni ha annunciato l’arrivo di nuovi titoli per il servizio di streaming.

Per Netflix il cloud gaming potrebbe diventare sempre più importante, stando alle dichiarazioni del co-CEO Greg Peters in occasione della consueta conferenza con gli azionisti per i risultati finanziari del trimestre. Sul servizio, infatti, arriveranno una serie videogame considerati l’evoluzione naturale dei giochi da tavola per la famiglia, includendo quindi anche i party game e i titoli co-op.

Il CEO non ha annunciato quali titoli arriveranno sulla piattaforma, ma si è limitato a dire che Netflix considera i videogiochi come “un successore della serata di giochi da tavolo in famiglia o a un’evoluzione di quello che era il game show in TV“. La compagnia, inoltre, continuerà a focalizzarsi su nuove IP, prediligendo i giochi narrativi basati sui film e serie TV sviluppati da Netflix.

