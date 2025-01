Ora gli smartphone Motorola sono più sicuri, con queste novità di Android 15

Motorola annuncia aggiornamenti significativi che migliorano l’esperienza utente e la proteggono. La compagnia è tra i primi produttori a implementare le nuove e potenti funzionalità di sicurezza di Android 15, come il blocco antifurto basato sull’intelligenza artificiale: questa novità renderà più sicuri gli smartphone del brand con l’ultima versione dell’OS del robottino verde.

Motorola, l’app Moto Secure si arricchisce con le funzionalità antifurto di Android: tutte le novità

Crediti: Motorola

La sicurezza è al primo posto per Motorola: per questo motivo gli smartphone del brand presentano funzionalità come l’app Moto Secure, che aiuta gli utenti a sfruttare tutte le funzionalità complete di sicurezza hardware e software che li proteggono al meglio da malware, phishing e altre minacce. Basata su Thinkshield, una soluzione completa di sicurezza informatica che comprende componenti hardware, software e della supply chain, l’app Moto Secure consente agli utenti di verificare e controllare rapidamente la protezione dei propri dispositivi con facile accesso a tutte le app e impostazioni Android e Motorola correlate. Moto Secure ora offre anche funzionalità esclusive come il blocco automatico per la sicurezza di dispositivi/posizioni affidabili, il rilevamento di malware basato sull’intelligenza artificiale e il rilevamento del phishing, fornendo una protezione avanzata per dispositivi e dati, anche in caso di furto o rapina.

Ora, arriva un ulteriore livello di sicurezza con il pacchetto di funzionalità antifurto di Android. Queste funzionalità sono progettate per scoraggiare i furti, proteggere i dati degli utenti e semplificare il recupero di un dispositivo smarrito o rubato. Tra queste:

Blocco per furto: Utilizzando l’intelligenza artificiale, i dispositivi possono rilevare movimenti insoliti, come un furto rapido, e bloccarsi automaticamente.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, i dispositivi possono rilevare movimenti insoliti, come un furto rapido, e bloccarsi automaticamente. Blocco di autenticazione non riuscita : Dopo tentativi di accesso falliti consecutivi, il dispositivo di un utente si blocca automaticamente e richiede l’autenticazione tramite PIN o biometria, contribuendo a impedire l’accesso non autorizzato.

: Dopo tentativi di accesso falliti consecutivi, il dispositivo di un utente si blocca automaticamente e richiede l’autenticazione tramite PIN o biometria, contribuendo a impedire l’accesso non autorizzato. Protezione dal reset di fabbrica : Anche se qualcuno tenta di ripristinare il dispositivo di un utente, avrà bisogno del PIN o dei dati biometrici dell’utente per procedere, aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

: Anche se qualcuno tenta di ripristinare il dispositivo di un utente, avrà bisogno del PIN o dei dati biometrici dell’utente per procedere, aggiungendo un ulteriore livello di protezione. Protective sensitive settings : Impostazioni importanti come l’accesso USB, il timeout dello schermo e la disattivazione di Trova il mio dispositivo richiedono l’autenticazione, garantendo che le preferenze degli utenti rimangano invariate.

: Impostazioni importanti come l’accesso USB, il timeout dello schermo e la disattivazione di Trova il mio dispositivo richiedono l’autenticazione, garantendo che le preferenze degli utenti rimangano invariate. Blocco dispositivo offline: Se il dispositivo di un utente si disconnette dalla rete Trova il mio dispositivo per periodi prolungati, si blocca automaticamente, rendendolo inutilizzabile per i potenziali ladri.

Se il dispositivo di un utente si disconnette dalla rete Trova il mio dispositivo per periodi prolungati, si blocca automaticamente, rendendolo inutilizzabile per i potenziali ladri. Blocco remoto: Telefono smarrito? Gli utenti possono visitare Android.com/lock, inserire il proprio numero di telefono e bloccarlo immediatamente, senza bisogno di accedere.

Blocco per furto, blocco remoto e blocco dispositivo offline sono disponibili sulla maggior parte dei telefoni Android 10 o superiore. Blocco di autenticazione non riuscita, protezione dal reset di fabbrica, e Protect Sensitive Settings sono disponibili sui dispositivi con Android 15. Con Moto Secure e la protezione antifurto di Android che lavorano insieme, Motorola offre una soluzione di sicurezza completa a tutto tondo e gratuita.

