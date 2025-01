Oracle e Microsoft puntano TikTok: l’acquisizione potrebbe salvare il social di ByteDance

Sono ore molto calde per il destino di TikTok che, dopo aver ottenuto una temporanea sospensione del ban negli Stati Uniti, è alla ricerca di una soluzione che possa evitare la sospensione definitiva del social network. L’unica via percorribile, attualmente, sembra essere quella della vendita e dello spostamento delle operazioni sul territorio americano, con due grandi compagnie che proprio in questi giorni si sarebbe fatti avanti con una proposta d’acquisto: Microsoft e Oracle.

Microsoft e Oracle provano a comprare TikTok, ma ByteDance sarà disposta a vendere?

Stando alle ultime indiscrezioni riportare dalla NPR, Microsoft e Oracle starebbero imbastendo una trattativa per l’acquisto di TikTok, con le operazioni di negoziazione con ByteDance portate avanti direttamente dalla Casa Bianca e dal Presidente Trump. La compagnia cinese manterrebbe una quota di minoranza, mentre l’algoritmo dell’app, i dati degli utenti e gli aggiornamenti software sarebbero interamente gestiti da Oracle, con Microsoft nel ruolo di investitore.

Oracle attualmente mette a disposizione di TikTok la rete di server di cui il social network ha bisogno per funzionare, quindi sarebbe una scelta oculata quella di prendere interamente la gestione dell’app per evitarne il ban. Il Presidente Trump, tuttavia, ha dichiarato di essere in contatto con tantissime persone interessate ad acquistare TikTok, ma Oracle non sarebbe tra queste.

“No, non con Oracle. Molte persone mi stanno parlando, persone molto importanti, per acquistarlo e prenderò questa decisione probabilmente nei prossimi 30 giorni. Il Congresso ha dato 90 giorni. Se riusciamo a salvare TikTok, penso che sarebbe una buona cosa.” ha dichiarato Donald Trump.

Al momento sembra difficile prevedere quale sarà il destino di TikTok negli Stati Uniti, ma è sempre più evidente che tutti si stiano muovendo per evitare che il ban diventi nuovamente effettivo.

