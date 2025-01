Anche a Microsoft piace DeepSeek: l’AI cinese arriva nel cloud e sui Copilot+ PC

L’intelligenza artificiale di DeepSeek sta velocemente conquistando il mondo, ricevendo apprezzamenti dalla concorrenza e dalle compagnie che non possono fare a meno di integrare il nuovo modello all’interno dei propri servizi. Anche Microsoft, che ha in piedi una solida partnership con OpenAI, ha deciso di adottare l’AI cinese sia per i propri servizi di cloud computing con Azure che sui nuovi PC cataloghi come “Copilot+” e in grado di usufruire dell’intelligenza artificiale in locale.

Tutti amano DeepSeek: Microsoft integra l’AI nei suoi servizi principali

Crediti: DeepSeek

Microsoft ha annunciato di aver ufficialmente integrato il modello DeepSeek R1 all’interno delle piattaforme Azure AI Foundry e GitHub, in modo che gli utenti e gli sviluppatori possano integrare questa particolare intelligenza artificiale all’interno delle proprie applicazione.

“Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di DeepSeek R1 o di qualsiasi altro modello su Azure AI Foundry è la velocità con cui gli sviluppatori possono sperimentare, iterare e integrare l’IA nei loro flussi di lavoro. Il modello è stato sottoposto a rigorose valutazioni di red teaming e sicurezza, tra cui valutazioni automatizzate del comportamento del modello e ampie revisioni della sicurezza per mitigare i potenziali rischi“, ha dichiarato Asha Sharma, vicepresidente aziendale della piattaforma AI di Microsoft.

Ma gli sviluppatori cloud non saranno gli unici a beneficiare dell’integrazione di DeepSeek R1: la compagnia di Cupertino, infatti, ha annunciato anche che il modello DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B sarà molto presto disponibile nel Microsoft AI Tookit e che potrà essere di conseguenza implementato sui Copilot+ PC con almeno 16 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una NPU da almeno 40 TOPS.

