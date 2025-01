Bing nasconde Google Chrome dai risultati di ricerca: Microsoft le sta provando proprio tutte

Nelle ultime settimane sembra essersi nuovamente inasprita la rivalità tra motori di ricerca, con Microsoft che pare ormai essere disposta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote a Google. Dopo aver provato ad ingannare gli utenti con una “falsa” versione del motore di ricerca di Big G, la compagnia di Redmond ha adottato un nuovo metodo per evitare che Google Chrome venga scaricato su Windows 11.

Ci risiamo: nuovo trucchetto di Microsoft per evitare che gli utenti abbandonino Edge e Bing

Crediti: WindowsLatest

Una delle pratiche più comuni dopo l’installazione di Windows 11 è quella di utilizzare il browser Microsoft Edge (pre-installato sull’OS) per scaricare Google Chrome. Per farlo, la ricerca avviene tramite Bing ed è proprio qui che la compagnia di Redmond sta cercando di evitare che gli utenti decidano di cambiare browser. Cercando “chrome” o “google chrome” su Bing, infatti, si viene accolti da un banner che invita gli utenti a non scaricare un nuovo browser.

“Non c’è bisogno di scaricare un nuovo browser“, si legge nel banner, “Microsoft consiglia di utilizzare Microsoft Edge per un’esperienza web veloce, moderna e sicura, che ti aiuta a risparmiare tempo e denaro“. Il problema più grande, però, è rappresentato dal fatto che i risultati di ricerca e quindi il link al download di Google Chrome sono completamente oscurati e possono tornare visibili soltanto dopo aver premuto il pulsante “vedi altro”.

Si tratta quindi di un trucchetto che potrebbe facilmente condizionare i meno esperti, mentre è soltanto un fastidio in più per chi vuole soltanto Google Chrome e non è intenzionato a cedere ai compromessi.

