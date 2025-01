Da MediaWorld risparmi il 30% sugli elettrodomestici, ma solo per il weekend!

In occasione del fine settimana arriva una promo imperdibile per rinnovare i tuoi elettrodomestici: da MediaWorld risparmi il 30% su una vasta selezione di prodotti. Affrettati perché si tratta di un’iniziativa limitata che durerà soltanto per il weekend!

MediaWorld lancia la nuova promo sugli elettrodomestici, con uno sconto del 30% su una vasta selezione

Crediti: MediaWorld

La nuova promo di MediaWorld è attiva solo online (quindi i punti vendita fisici sono esclusi), fino al 26 gennaio: le offerte dureranno solo per il fine settimana, quindi questa è l’occasione per ricevere lo sconto del 30% sugli elettrodomestici. Inoltre si tratta di un’iniziativa dedicata ai possessori della carta MediaWorld Club: niente paura perché il programma fedeltà è completamente gratuito. Basta iscriversi tramite questa pagina per poter accedere a queste offerte e a tante altre ancora (ogni mese vengono lanciate promozioni dedicate agli utenti MW Club). Invece qui trovi tutti gli elettrodomestici in sconto: si tratta di una selezione che comprende soluzioni grandi e piccole, ma anche giochi, articoli per pulizia, stiro e cura della persona. Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo prova a disattivare AdBlock.

Promo Super Outlet MediaWorld

Crediti: MediaWorld

Le occasioni continuano con la promozione Super Outlet: i prodotti Outlet di MediaWorld ti permettono di mettere le mani su articoli di alta qualità e delle migliori marche, ma con un occhio attento al risparmio. Fino al 28 febbraio è disponibile l’iniziativa per risparmiare su questa categoria: le offerte vedono protagonisti grandi elettrodomestici (anche da incasso), ma ci sono anche tantissimi sconti su telefoni, PC e tablet, TV e audio, smartwatch, gaming, elettrodomestici a cucina e per la cura della persona, riscaldamento, fotografia, mobilità elettrica e fitness!

