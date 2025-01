Dimensity 9400+ si avvicina: primi dettagli su specifiche e uscita

La sfilata di top di gamma equipaggiati con gli ultimi SoC MediaTek e Qualcomm è partita dalla Cina e in queste settimane sta facendo capolino anche in Italia. Non facciamo in tempo a goderci questi modelli, che ecco spuntare le prime indiscrezioni sui prossimi chipset in arrivo nel corso dell’anno: a questo giro tocca al futuro Dimensity 9400+, soluzione “intermedia” di MediaTek che dovrebbe offrire prestazioni migliorate. Ecco cosa sappiamo finora.

MediaTek Dimensity 9400+, al via le prime indiscrezioni: specifiche e uscita del prossimo chipset di punta

X200 Pro Mini – Crediti: vivo

Le ultime novità sul Dimensity 9400+ di MediaTek arrivano da Digital Chat Station, insider cinese spesso rivelatori affidabile. Secondo quanto trapelato, il comparto tecnico del chipset non sarebbe molto diverso da quello del Dimensity 9400 standard (similmente a quanto avvenuto con i precedenti 9300 e 9300+). Ancora una volta ci sarebbe una configurazione All Big Core (quindi senza Efficiency Core), con una soluzione octa-core a 3 nm (N3E) realizzata sempre da TSMC. L’unica differenza riguarderebbe il Core principale Cortex-X925, che passerebbe da un massimo di 3,62 GHz a 3,7 GHz di frequenza di clock.

1 x Cortex-X925 fino a 3,7 GHz (Core principale)

fino a (Core principale) 3 x Cortex-X4 fino a 3,3 GHz (Performance core)

4 x Cortex-A720 fino a 2,4 GHz (Performance core)

Lato GPU non dovrebbe mancare l’attuale Immortalis-G925 (1.612 MHz). Sicuramente ci saranno delle migliorie “interne” per il SoC, ma l’insider non ha rivelato altri dettagli sulle specifiche. Tuttavia arrivano novità per quanto riguarda il debutto: il Dimensity 9400+ dovrebbe arrivare prima del previsto, ossia già a marzo 2025 (il precedente 9300+ fu lanciato a maggio 2024). I brand che lanceranno subito smartphone con il nuovo SoC sarebbero due, ma non vengono specificati altri dettagli. Di certo uno dei primi modelli in arrivo sarà vivo X200s: il top di gamma è stato già protagonista di alcune indiscrezioni. L’altro telefono potrebbe essere OPPO Find X8S, dispositivo in arrivo insieme ai modelli Ultra e Mini (secondo i leak).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le