Smart speaker con supporto Matter: rivoluzione in arrivo per gli assistenti vocali?

Sono anni di grandi novità per gli assistenti vocali: nati come metodo per velocizzare l’ottenimento di informazioni e l’invio di comandi, grazie alle nuove tecnologie potrebbero finalmente diventare dei veri e propri assistenti virtuali, come quelli che abbiamo imparato a conoscere nei film di fantascienza. Dopo l’intelligenza artificiale, infatti, a rivoluzionare il settore potrebbe arrivare anche il supporto Matter per gli smart speaker.

Dopo l’AI, la grande novità per gli smart speaker sarà Matter

Crediti: Amazon

Matter, il nuovo protocollo standard per la domotica, permette ai dispositivi smart di comunicare tra di loro senza essere necessariamente legati ad un ecosistema, consentendo una vera e propria interoperabilità all’interno della casa smart. Nel corso delle varie versioni del protocollo, Matter ha iniziato a supportare sempre più dispositivi e la prossima categoria di prodotti ad essere integrata potrebbero essere proprio gli smart speaker con assistenti vocali.

Gli attuali HomePods di Apple, Echo di Amazon e Nest di Google offrono già il supporto a Matter, ma in qualità di controller e non di entità. Questo vuol dire che gli smart speaker possono fungere da hub per il controllo dei dispositivi con supporto per lo standard, senza però sfruttare essi stessi la comunicazione estesa e l’interoperabilità. I dispositivi del futuro, invece, saranno vere e proprie entità Matter e potranno usufruire di tutte le peculiarità che caratterizzano gli smart device con questo standard.

Gli smart speaker del futuro, quindi, potranno comunicare con gli altri dispositivi in modo ancora più semplice e veloce: per esempio, la lavatrice potrà comunicare allo speaker di aver finito il lavaggio, con il dispositivo che avviserà quindi l’utente con un suono o una notifica, il tutto configurabile con pochissimi passaggi. Il futuro della casa smart sembra quindi dipendere sempre più dalla riuscita di questo nuovo protocollo e non possiamo far altro che augurarci che Matter possa mantenere tutte le sue promesse.

