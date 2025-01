TikTok è in buona compagnia: tutte le app bannate negli Stati Uniti

Nella narrazione generale degli avvenimenti, spesso si è fatto riferimento al ban di TikTok come se quella del social network fosse l’unica app interessata dal provvedimento preso negli Stati Uniti. La verità è che sono molto di più le app che sono state oscurate in questi giorni e tutte per aver avuto dei collegamenti più o meno diretti con ByteDance. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Marvel Snap, celebre gioco di carte digitali, che è stato anch’esso bannato negli Stati Uniti.

Anche Marvel Snap bannata negli USA: ecco svelato il motivo

Crediti: Engadget

Il cosiddetto “ban di TikTok” non riguarda soltanto la celebre app di video brevi, ma tutte le applicazioni e servizi forniti di ByteDance, compagnia cinese vero obiettivo della legge voluta dagli Stati Uniti. In queste ore, infatti, insieme al social network (che è rapidamente tornato online grazie a Trump) sono state diverse le app che hanno dovuto chiudere i battenti negli USA, tra cui anche Marvel Snap.

Il celebre gioco, nonostante sia sviluppato interamente sul suolo americano, ha come publisher Nuverse Games, che risulta essere una sussidiaria di ByteDance. Per questo motivo, anche il gioco Marvel è finito nella lista delle app vietate, finendo offline e vedendo l’app rimossa dagli store di digitali. Di seguito trovate la lista completa delle app che non sono più disponibili negli Stati Uniti (ma che in virtù degli ultimi avvenimenti dovrebbero tornare online presto).

TikTok

CapCut

Lemon8

Marvel Snap

Lark

Hypic

Gauth

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le