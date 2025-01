Lenovo Legion Pad 2025 ufficiale: ancora più potenza, ma sempre in formato compatto

Durante il CES 2025, Lenovo ha presentato tantissime novità: tra queste ha fatto capolino anche il nuovo Legion Pad 2025, ultima incarnazione del tablet da gaming della compagnia. Ancora una volta la casa cinese ha optato per un dispositivo compatto, ma le migliorie non mancano: le specifiche tecniche si fanno più potenti, il display fa dei passi avanti ed il prezzo resta invariato!

Lenovo Legion Pad 2025: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet da gaming top di gamma

Crediti: Lenovo

In termini di design il nuovo Lenovo Legion Pad 2025 non cambia le carte in tavola rispetto al primo capitolo: ritroviamo un look simile, seppur con alcuni elementi estetici leggermente differenti. Le vere novità del tablet sono dentro la scocca: il passaggio allo Snapdragon 8 Gen 3 (un salto in avanti rispetto alla versione 8+ Gen 1 del predecessore) offre un incremento notevole lato performance, anche grazie al supporto di 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage di tipo UFS 4.0. Presente all’appello un sistema di raffreddamento al liquido con una camera di vapore più ampia (del 14%), per un miglior controllo delle temperature.

Crediti: Lenovo

Frontalmente ritroviamo uno schermo LCD da 8,8″ 2.5K, ma stavolta si sale a 165 Hz di refresh rate (contro i 144 Hz del modello dello scorso anno). Di seguito trovate le specifiche complete, mentre per quanto riguarda il prezzo Lenovo Legion Pad 2025 debutta a 499$. Non appena ci saranno dettagli sull’uscita in Italia aggiorneremo l’articolo con tutte le novità.

Lenovo Legion Pad 2025 – Scheda tecnica

Dimensioni di 208,54 x 129,46 x 7,79 mm per 350 grammi

Certificazione IP assente

assente Display LCD IPS da 8,8″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a 144 Hz , rapporto in 16:10, fino a 900 nit

da (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a , rapporto in 16:10, fino a 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

raffreddamento al liquido con camera di vapore (Legion ColdFront)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di memoria UFS 4.0 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 4.0 espandibile tramite micro SD batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x USB-C, speaker stereo

fotocamera da 13 + 2 MP con flash LED e macro

con flash LED e macro selfie camera da 8 MP

sistema operativo Android 14 con ZUI 16.1

