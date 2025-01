Lenovo al CES 2025: una nuova era per aziende, gamer e creativi, grazie all’intelligenza artificiale

Lenovo al CES 2025 ha presentato una linea rivoluzionaria di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, mettendo in mostra una serie di novità che ampliano l’offerta di computing per le aziende, i gamer e i creativi. Al centro dell’innovazione di Lenovo c’è la sua visione Smarter AI for All, che integra funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia nei suoi PC e nelle sue soluzioni Copilot+. A guidare questo progresso è Lenovo AI Now, un potente assistente AI personalizzato integrato nel dispositivo e basato sul modello Llama 3 di Meta, che offre l’elaborazione del linguaggio naturale per attività come la sintesi dei documenti, il recupero della knowledge base e l’assistenza al flusso di lavoro.

Inoltre, Legion Space, la piattaforma di gioco unificata di Lenovo, sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire funzionalità come analisi personalizzate del gameplay, strumenti di creazione di contenuti e sincronizzazione continua dei dispositivi, garantendo ai giocatori un’esperienza ottimizzata e coinvolgente in tutto l’ecosistema Lenovo Legion.

Tutte le novità di Lenovo presentate al CES 2025

Soluzioni ThinkPad e ThinkBook basate sull’intelligenza artificiale

Crediti: Lenovo

Lenovo ha presentato i suoi ultimi dispositivi PC Copilot+ incentrati sul business, su misura per i moderni ambienti di lavoro e professionisti:

ThinkPad X9 Aura Edition : i laptop ThinkPad X9 14″ e 15″ Aura Edition offrono prestazioni ed efficienza di livello professionale con processori Intel Core Ultra e strumenti di intelligenza artificiale avanzati come Lenovo AI Now per l’automazione delle attività e l’ottimizzazione del flusso di lavoro. Combinando un design elegante e progressivo completamente nuovo con sicurezza di livello aziendale e display OLED premium, questi PC Copilot+ consentono ai professionisti ibridi di passare senza problemi da un’attività all’altra.

: i laptop ThinkPad X9 14″ e 15″ Aura Edition offrono prestazioni ed efficienza di livello professionale con processori Intel Core Ultra e strumenti di intelligenza artificiale avanzati come Lenovo AI Now per l’automazione delle attività e l’ottimizzazione del flusso di lavoro. Combinando un design elegante e progressivo completamente nuovo con sicurezza di livello aziendale e display OLED premium, questi PC Copilot+ consentono ai professionisti ibridi di passare senza problemi da un’attività all’altra. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: un laptop abilitato all’intelligenza artificiale rivoluzionario con un display arrotolabile unico che si espande verticalmente da 14″ a 16,7″. Ridefinisce la produttività con funzionalità a schermo diviso, opzioni di visualizzazione virtuale e potenti processori Intel Core Ultra.

Lenovo ha anche introdotto nuove soluzioni desktop ThinkCentre:

ThinkCentre M90a Pro Gen 6 : un desktop all-in-one basato sull’intelligenza artificiale per una produttività coinvolgente con un display QHD da 27 pollici, soppressione del rumore integrata basata sull’intelligenza artificiale e audio direzionale per riunioni virtuali migliorate.

: un desktop all-in-one basato sull’intelligenza artificiale per una produttività coinvolgente con un display QHD da 27 pollici, soppressione del rumore integrata basata sull’intelligenza artificiale e audio direzionale per riunioni virtuali migliorate. ThinkCentre neo 50q QC : il primo desktop commerciale al mondo alimentato da Snapdragon X Series, che offre flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale in un piccolo fattore di forma da 1 litro, offre una produttività multitasking superiore.

: il primo desktop commerciale al mondo alimentato da Snapdragon X Series, che offre flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale in un piccolo fattore di forma da 1 litro, offre una produttività multitasking superiore. ThinkCentre neo Ultra Gen 2: questo PC compatto è ancora più potente con processori Intel Core Ultra e porte Thunderbolt 4.

L’azienda ha ulteriormente ampliato il suo ecosistema con monitor, accessori e software avanzati progettati per migliorare la produttività e la connettività:

Monitor ThinkVision P Series : monitor professionali di nuova generazione caratterizzati da elevata precisione del colore dinamico, efficienza energetica basata sull’intelligenza artificiale e design moderni con il 95% di plastica riciclata post-consumo.

: monitor professionali di nuova generazione caratterizzati da elevata precisione del colore dinamico, efficienza energetica basata sull’intelligenza artificiale e design moderni con il 95% di plastica riciclata post-consumo. Tastiera Bluetooth autocaricante : un’innovativa tastiera alimentata dalla luce ambientale non richiede batterie e viene fornita con piedini inclinabili personalizzabili, controlli multimediali e monitoraggio dell’alimentazione in tempo reale per flussi di lavoro efficienti. Disponibile in nero o bianco.

: un’innovativa tastiera alimentata dalla luce ambientale non richiede batterie e viene fornita con piedini inclinabili personalizzabili, controlli multimediali e monitoraggio dell’alimentazione in tempo reale per flussi di lavoro efficienti. Disponibile in nero o bianco. Accessori ThinkPad X9 : una gamma di accessori progettati con cura per i professionisti in movimento, tra cui: Lenovo X9 Charging GaN Dock , un hub compatto che offre una connettività versatile con supporto per HDMI 2.1, USB-C e schede SD. Mouse wireless multi-dispositivo (edizione X9) , che consente la connettività a tre dispositivi con un pulsante di attivazione AI Now personalizzabile. Auricolari Lenovo TWS (edizione X9) con audio premium, commutazione automatica e cancellazione del rumore per una comunicazione cristallina. Origami X9 Sleeves , eleganti custodie protettive che fungono anche da supporti per workstation, realizzate con materiali riciclati.

: una gamma di accessori progettati con cura per i professionisti in movimento, tra cui: Webcam QHD e 4K Pro: webcam ad alte prestazioni certificate Microsoft Teams con funzionalità migliorate dall’intelligenza artificiale come il monitoraggio dei partecipanti, le regolazioni dell’illuminazione e l’ottimizzazione delle immagini in tempo reale, garantendo una qualità delle videochiamate eccezionale.

Lenovo Legion

Crediti: Lenovo

Ovviamente non potevano mancare soluzioni dedicate al gaming, con l’espansione della linea di prodotti Lenovo Legion: sono stati presentati nuovi dispositivi, accessori e software.

Legion Go S (8″, 1) e Legion Go S (8″, 1) – Powered by SteamOS : un rivoluzionario dispositivo di gioco portatile alimentato da processori AMD e disponibile nelle versioni Windows o SteamOS, che offre una portabilità senza pari, giochi simili a console e transizioni senza interruzioni da PC a portatile.

: un rivoluzionario dispositivo di gioco portatile alimentato da processori AMD e disponibile nelle versioni Windows o SteamOS, che offre una portabilità senza pari, giochi simili a console e transizioni senza interruzioni da PC a portatile. Prototipo Legion Go (8,8″, 2) : mostra la visione di Lenovo per il futuro del gaming portatile con l’intenzione di includere un display OLED PureSight, processori AMD Ryzen di alto livello e perfezionamenti ergonomici per prestazioni e comfort superiori.

: mostra la visione di Lenovo per il futuro del gaming portatile con l’intenzione di includere un display OLED PureSight, processori AMD Ryzen di alto livello e perfezionamenti ergonomici per prestazioni e comfort superiori. Legion Pro Series Laptop : i Legion Pro 7i, Pro 5i e Pro 5 riprogettati sono dotati di processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen, GPU NVIDIA GeForce RTX e sistemi di raffreddamento Coldfront Hyper per prestazioni competitive, immagini dinamiche e framerate fluido.

: i Legion Pro 7i, Pro 5i e Pro 5 riprogettati sono dotati di processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen, GPU NVIDIA GeForce RTX e sistemi di raffreddamento Coldfront Hyper per prestazioni competitive, immagini dinamiche e framerate fluido. Serie Legion 7i e Legion 5: laptop da gioco ultraportatili con display PureSight, design sottili e leggeri e gestione termica avanzata, progettati per i giocatori che bilanciano carichi di lavoro STEM e accademici con giochi AAA.

Lenovo ha anche presentato desktop da gioco avanzati, monitor, sistemi LOQ e il nuovo Legion Tab:

Serie Legion Tower : Legion Tower 7i, Tower 5i e Tower 5 offrono componenti aggiornabili, processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen e GPU NVIDIA GeForce RTX, offrendo una potenza enorme per gli eSport e gli appassionati.

: Legion Tower 7i, Tower 5i e Tower 5 offrono componenti aggiornabili, processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen e GPU NVIDIA GeForce RTX, offrendo una potenza enorme per gli eSport e gli appassionati. Monitor da gioco Legion Pro 34WD-10 : un monitor da gioco OLED PureSight 800R curvo per un’immersione definitiva, con protezione burn-in basata su AI e immagini ad alte prestazioni con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e una soluzione USB Type-C a cavo singolo.

: un monitor da gioco OLED PureSight 800R curvo per un’immersione definitiva, con protezione burn-in basata su AI e immagini ad alte prestazioni con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e una soluzione USB Type-C a cavo singolo. Monitor Legion R34w-30 : un versatile display ultrawide da 34″ con una curva 1500R, frequenza di aggiornamento di 180Hz e precisione del colore vivace, ideale per i giocatori che hanno bisogno di prestazioni coinvolgenti e capacità di produttività.

: un versatile display ultrawide da 34″ con una curva 1500R, frequenza di aggiornamento di 180Hz e precisione del colore vivace, ideale per i giocatori che hanno bisogno di prestazioni coinvolgenti e capacità di produttività. Portafoglio Lenovo LOQ : i dispositivi Lenovo LOQ aggiornati sono disponibili con opzioni Intel o AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX, in fattori di forma da 15″, un nuovo fattore di forma da 17″ o un desktop a torre.

: i dispositivi Lenovo LOQ aggiornati sono disponibili con opzioni Intel o AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX, in fattori di forma da 15″, un nuovo fattore di forma da 17″ o un desktop a torre. Lenovo Legion Tab (8,8″, 3): un portatile da gaming con un display touch PureSight da 8,8″ 2,5K 165Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3 che supporta il ray tracing e 165 FPS, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Dispone di Legion Coldfront Vapor Chamber per un raffreddamento efficiente, una batteria da 6550 mAh per sessioni prolungate.

Il software Legion Space è stato completamente riprogettato, offrendo ai giocatori un controllo dell’ecosistema migliorato e strumenti basati sull’intelligenza artificiale:

Game Coach : tiene traccia degli input dell’utente e fornisce consigli personalizzati per migliorare il tempo di reazione, la precisione e la consapevolezza spaziale.

: tiene traccia degli input dell’utente e fornisce consigli personalizzati per migliorare il tempo di reazione, la precisione e la consapevolezza spaziale. Game Clip Master : utilizza l’intelligenza artificiale generativa per modificare ore di gioco in momenti salienti condivisibili e pronti per i social.

: utilizza l’intelligenza artificiale generativa per modificare ore di gioco in momenti salienti condivisibili e pronti per i social. Game Companion: un avatar AI personalizzabile che reagisce al gameplay, offrendo incoraggiamento e suggerimenti in tempo reale.

Gli accessori Lenovo Legion completano l’ecosistema, offrendo prestazioni e praticità:

Legion Go S Screen Protector : vetro 9H resistente che protegge il dispositivo portatile senza compromettere la sensibilità al tocco.

: vetro 9H resistente che protegge il dispositivo portatile senza compromettere la sensibilità al tocco. Legion Sling Bag : resistente all’acqua e regolabile, progettata per trasportare dispositivi e accessori Legion Go in movimento.

: resistente all’acqua e regolabile, progettata per trasportare dispositivi e accessori Legion Go in movimento. Legion Glasses 2 : occhiali da schermo virtuale indossabili e leggeri aggiornati con immagini più luminose, gamma di colori più ampia e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per esperienze di gioco private e coinvolgenti.

: occhiali da schermo virtuale indossabili e leggeri aggiornati con immagini più luminose, gamma di colori più ampia e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per esperienze di gioco private e coinvolgenti. Cuffie da gioco wireless Legion H410: suono ad alta fedeltà, doppia connettività (2,4 GHz e Bluetooth 5.2) e un microfono che si capovolge per disattivarlo per un audio senza interruzioni e ad alte prestazioni.

Lenovo Yoga, IdeaPad e IdeaCentre con intelligenza artificiale

Crediti: Lenovo

Lenovo ha presentato la sua ultima gamma di dispositivi Yoga, IdeaPad e IdeaCentre basati sull’intelligenza artificiale progettati per trasformare la creatività, la produttività e le esperienze di intrattenimento:

Yoga Slim 9i (14″, 10) : il primo laptop al mondo con tecnologia CUD (camera-under-display), che offre un sorprendente rapporto schermo-corpo del 98% e un display OLED 4K PureSight Pro per un’esperienza creativa senza interruzioni e senza bordi. Questo PC Copilot+ alimentato da processori Intel® Core™ Ultra combina portabilità con efficienza energetica offrendo fino a 17 ore di durata della batteria.

: il primo laptop al mondo con tecnologia CUD (camera-under-display), che offre un sorprendente rapporto schermo-corpo del 98% e un display OLED 4K PureSight Pro per un’esperienza creativa senza interruzioni e senza bordi. Questo PC Copilot+ alimentato da processori Intel® Core™ Ultra combina portabilità con efficienza energetica offrendo fino a 17 ore di durata della batteria. Yoga Book 9i (14″, 10) : un laptop convertibile OLED a doppio schermo che funge da studio creativo portatile con strumenti di intelligenza artificiale come Smart Note per una migliore presa di appunti e Smart Reader per sinossi di libri generate dall’intelligenza artificiale. I suoi Air Gestures semplificano il multitasking sui suoi display vibranti.

: un laptop convertibile OLED a doppio schermo che funge da studio creativo portatile con strumenti di intelligenza artificiale come per una migliore presa di appunti e per sinossi di libri generate dall’intelligenza artificiale. I suoi Air Gestures semplificano il multitasking sui suoi display vibranti. Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) : un PC convertibile Copilot+ con processori Intel Core Ultra, funzionalità Lenovo Aura Edition per la personalizzazione, la condivisione di foto e l’accesso al supporto, include immagini OLED premium, consentendo ai creatori di lavorare liberamente attraverso il suo design flessibile a 360 gradi.

: un PC convertibile Copilot+ con processori Intel Core Ultra, funzionalità Lenovo Aura Edition per la personalizzazione, la condivisione di foto e l’accesso al supporto, include immagini OLED premium, consentendo ai creatori di lavorare liberamente attraverso il suo design flessibile a 360 gradi. Yoga Tab Plus: il primo tablet AI on-device di Lenovo, con display antiriflesso 3K da 12,7″, processore Snapdragon® 8 Gen 3 e strumenti AI intelligenti come AI Note e AI Transcript per una maggiore produttività e creatività.

L’azienda ha anche presentato altri nuovi laptop Yoga e IdeaPad per utenti versatili:

Yoga Slim 7i Aura Edition : una tela creativa elegante e alimentata dall’intelligenza artificiale con un display OLED 2.8K, funzionalità Lenovo Aura Edition, inclusi Smart Mode per una produttività personalizzata.

: una tela creativa elegante e alimentata dall’intelligenza artificiale con un display OLED 2.8K, funzionalità Lenovo Aura Edition, inclusi Smart Mode per una produttività personalizzata. Yoga 7i 2-in-1 Series : laptop convertibili disponibili nelle opzioni da 14″ e 16″, con display OLED PureSight e fattori di forma versatili per i creatori in movimento.

: laptop convertibili disponibili nelle opzioni da 14″ e 16″, con display OLED PureSight e fattori di forma versatili per i creatori in movimento. IdeaPad Pro 5i (16″, 10): un concentrato di produttività con processori Intel Core Ultra, grafica NVIDIA GeForce RTX e un display OLED con TDP fino a 135 W per attività creative intensive.

I desktop IdeaCentre offrono prestazioni compatte e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per utenti creativi e domestici:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : il primo desktop consumer al mondo alimentato dai processori Snapdragon X Series.

: il primo desktop consumer al mondo alimentato dai processori Snapdragon X Series. IdeaCentre Tower (17L, 10): un desktop personalizzabile con processori Intel Core Ultra e grafica NVIDIA GeForce RTX per prestazioni e espandibilità potenti.

Oltre a Yoga Tab Plus, la compagnia ha ulteriormente ampliato la sua gamma di tablet per studenti, creativi e famiglie:

Idea Tab Pro : un tablet di apprendimento intelligente con Circle to Search e Google Gemini, che offre un display 3K e prestazioni di sistema migliorate con MediaTek Dimensity 8300.

: un tablet di apprendimento intelligente con Circle to Search e Google Gemini, che offre un display 3K e prestazioni di sistema migliorate con MediaTek Dimensity 8300. Lenovo Tab: un tablet da 10,1 pollici leggero e versatile con custodie personalizzabili, ideale per l’intrattenimento e l’uso in movimento.

Una visione per il futuro

Per l’occasione Lenovo ha anche presentato una serie di concept che integrano l’AI e che mettono in evidenza il futuro della tecnologia intelligente ed adattiva.

AI Display : Integra l’IA per ottimizzare l’interazione dell’utente con funzionalità come la rotazione automatica dello schermo, l’elevazione e l’inclinazione, gli avvisi sulla postura e il controllo vocale per un’esperienza utente più intelligente e più sana.

: Integra l’IA per ottimizzare l’interazione dell’utente con funzionalità come la rotazione automatica dello schermo, l’elevazione e l’inclinazione, gli avvisi sulla postura e il controllo vocale per un’esperienza utente più intelligente e più sana. AI Travel Set : dispositivi indossabili abilitati all’AI, tra cui un braccialetto e un ciondolo, che forniscono il monitoraggio delle attività personalizzato, approfondimenti sulla produttività e traduzione della lingua in tempo reale per i viaggiatori globali.

: dispositivi indossabili abilitati all’AI, tra cui un braccialetto e un ciondolo, che forniscono il monitoraggio delle attività personalizzato, approfondimenti sulla produttività e traduzione della lingua in tempo reale per i viaggiatori globali. Lenovo Action Assistant : un assistente AI basato su Large Action Model che automatizza attività complesse e a più passaggi trasformando il linguaggio naturale in passaggi attuabili, semplificando i flussi di lavoro per i professionisti.

: un assistente AI basato su Large Action Model che automatizza attività complesse e a più passaggi trasformando il linguaggio naturale in passaggi attuabili, semplificando i flussi di lavoro per i professionisti. AdaptX Mouse : un mouse modulare e multiuso che si trasforma in uno strumento ergonomico, un hub da viaggio o un power bank di emergenza, combinando praticità e portabilità.

: un mouse modulare e multiuso che si trasforma in uno strumento ergonomico, un hub da viaggio o un power bank di emergenza, combinando praticità e portabilità. Cuffie AI: cuffie avanzate con traduzione vocale in tempo reale, soppressione del rumore delle impronte vocali e clonazione vocale generata dall’intelligenza artificiale per una comunicazione senza interruzioni e autentica.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le