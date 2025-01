JetBrains presenta Junie: il nuovo agente AI che scrive codice e programma

JetBrains, la compagnia famosa per aver dato i natali alla suite di programmazione IntelliJ e al linguaggio di programmazione Kotlin, ha presentato oggi il suo primo agente AI che aiuterà sviluppatori e programmatori nella creazioni di applicazioni direttamente tramite IDE. La nuova intelligenza artificiale si chiama Junie e verrà integrata direttamente nella suite di programmi di JetBrains, per rendere la programmazione ancora più semplice.

Programmare e scrivere codice è sempre più semplice con l’AI: ecco JetBrains Junie

JetBrains Junie è un agente AI in grado di automatizzare le routine e i processi di sviluppo di applicazioni, riuscendo a capire il contesto del progetto ed estendendone le funzionalità. Nel benchmark SWE-Bench, questa AI ha fatto totalizzare un punteggio di 53.6% dopo una singola esecuzione: un risultato piuttosto promettente considerando che il punteggio più alto attualmente è di 64.6%.

Junie sarà integrato in tutti gli IDE e le applicazioni di JetBrains ma, come sottolinea anche la compagnia, sarà sempre fondamentale l’apporto dello sviluppatore umano che potrà servirsi dell’AI ma non essere sostituito da essa. Prima di provare questa nuova AI, però, potrebbe volerci del tempo: è infatti stata aperta una lista di attesa per testare Junie in IDEA, PyCharm e WebStorm su Mac e Linux.

