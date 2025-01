iOS 18.3 porta la connessione satellitare Starlink su iPhone: al via i test

Con la serie iPhone 14 Cupertino ha introdotto per la prima volta il supporto alla rete satellitare, una caratteristiche che continua ad essere presente (mentre nel mondo Android si tratta ancora di una funzionalità limitata a pochi dispositivi). Sembra che questa tecnologia sia destinata a fare passi in avanti, almeno secondo le ultime novità disponibili per alcuni utenti selezionati: iOS 18.3 introduce il supporto alla connessione satellitare Starlink (per ora in fase di test), aprendo le porte ad una partnership tra Apple e SpaceX (almeno per quanto riguarda gli USA).

Apple e SpaceX insieme per portare la connessione satellitare Starlink su iPhone (ma solo negli USA)

Fino a questo momento la funzione di comunicazione satellitare degli iPhone è stata affidata a Globalstar, ma le cose si stanno muovendo su binari completamente diversi. Secondo quanto riportato da Bloomberg (nota testata celebre proprio per la sua affidabilità), Apple avrebbe lavorato segretamente con SpaceX e l’operatore T-Mobile per introdurre la connessione satellitare Starlink a bordo dei suoi iPhone. Allo stato attuale T-Mobile avrebbe aperto le porte ad un numero ristretto di utenti per la fase di test: il servizio è disponibile tramite l’ultima versione del software di Cupertino, iOS 18.3, in rilascio proprio da questa settimana.

Si tratterebbe quindi di una prova limitata ad un numero contenuto di iPhone e solo sul territorio statunitense. Apple non ha ancora confermato questa novità nel changelog dell’aggiornamento all’ultima versione di iOS ma si tratta di un dettaglio comprensibile. Essendo una fase di test ci vorrà ancora del tempo prima che sia implementata in via ufficiale. Comunque, ad ulteriore prova il sito ufficiale di T-Mobile si è aggiornato confermando il supporto alla rete satellitare Starlink su iPhone, proprio a partire da iOS 18.3 o superiore.

Per il momento la funzionalità riguarda solo la messaggistica; tuttavia sono previsti dei miglioramenti futuri, espandendo il supporto della connessione Starlink anche ai dati e alle chiamate. Ma ci sono delle differenze tra il servizio di SpaceX e Globalstar? La risposta è sì, senza mezzi termini: Starlink promette di essere più veloce ed affidabile e i suoi pregi sono visibili già al primo impatto. Mentre Globalstar richiede di puntare l’iPhone verso il cielo per funzionare correttamente ed individuare il satellite più vicino, il servizio della rivale di SpaceX è istantaneo. Il telefono non dev’essere puntato verso l’alto e si collega automaticamente ai satelliti, anche quando riposto in tasca.

In merito alle limitazioni territoriali, SpaceX sta cercando di espandere il servizio anche ad altri operatori, su scala globale. Comunque T-Mobile prevede di lanciare il servizio per tutti i clienti nel corso del 2025: vedremo se questa novità farà capolino anche alle nostre latitudini oppure se resterà un’esclusiva USA. Nel frattempo, se volete saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato alla comunicazione satellitare da smartphone.

