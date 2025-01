Grande novità per gli utenti Iliad: finalmente arriva l’app per Android e iOS

Disponibile da oggi l’app ufficiale di Iliad: finalmente il gestore ha aperto le porte agli smartphone, pubblicando la sua applicazione in tutti gli store online (per dispositivi Android e iOS). Scaricala adesso per avere sempre sotto controllo tutti i dettagli della tua offerta mobile.

Arriva l’app ufficiale di Iliad per smartphone Android e iOS: ora disponibile in tutti gli store online

Crediti: Iliad

Fino a questo momento Iliad non ha mai fatto affidamento su un’applicazione per smartphone, una scelta abbastanza anacronistica (probabilmente obbligata per mantenere bassi i costi). Ora finalmente è arrivata la grande novità: gli utenti Iliad possono scaricare l’app ufficiale per dispositivi Android e iOS direttamente tramite Google Play, App Store e AppGallery (lo store di Huawei). Al momento l’applicazione è indirizzata alla sola utenza mobile e consente di:

gestire una o più SIM dello stesso utente all’interno dell’app, personalizzando i singoli profili in base alle proprie esigenze;

dello stesso utente all’interno dell’app, personalizzando i singoli profili in base alle proprie esigenze; visualizzare le spese e gestire i consumi (è possibile rimanere aggiornati sui consumi di dati, minuti ed SMS con facilità);

(è possibile rimanere aggiornati sui consumi di dati, minuti ed SMS con facilità); effett uare ricariche per tutte le SIM attive in pochi tap;

uare per tutte le SIM attive in pochi tap; attivare le opzioni per navigare all’estero quando si è in viaggio;

quando si è in viaggio; rimanere aggiornati su tutte le offerte mobile disponibili e gestire facilmente il cambio offerta direttamente in app.

DOWNLOAD – Google Play (Android) – App Store (iOS) – AppGallery (Huawei)

