HyperOS 3: quali Xiaomi riceveranno l’aggiornamento? Spunta una lista

Il lancio della prima HyperOS ha segnato un passo rivoluzionario per la casa di Lei Jun: per la prima volta Xiaomi ha messo da parte la MIUI, la storica interfaccia che ha fatto appassionare tantissimi utenti nel corso degli anni, in favore di un nuovo nome. Da quel giorno n’è passata di acqua sotto i ponti ed ora mentre assistiamo al rilascio della seconda versione si parla già di HyperOS 3.0 e dei possibili smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che potrebbero ricevere l’aggiornamento.

Quali smartphone Xiaomi si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la possibile lista (NON ufficiale)

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Al momento la compagnia cinese è ancora impegnata con il rilascio di HyperOS 2: qui trovate il nostro approfondimento dedicato all’ultima versione del software di Xiaomi, con tutti i link per il download (in versione europea e cinese). Non tutti i modelli previsti sono stati aggiornati, ma intanto i lavori proseguono e si guarda già alla futura UI HyperOS 3.0. Ovviamente quest’ultima sarà basata su Android 16 ed arriverà nel corso del 2025, anche se di certo bisognerà pazientare parecchi mesi. Da parte dell’azienda di Lei Jun tutto tace e non ci sono ancora informazioni ufficiali. Comunque è possibile fare dei pronostici e in rete ha già fatto capolino una possibile lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno HyperOS 3. Segnaliamo che non si tratta di un leak, ma di un elenco verosimile.

Xiaomi Serie Number 15 15 Pro 15 Ultra (inedito) 14 14 Pro 14 Ultra 13 13 Pro 13 Lite 12 12 Pro 12 Pro Dimensity 12 Lite 12 Lite NE 12T 12T Pro 12S 12S Pro 12S Ultra Serie MIX MIX Fold 4 MIX Fold 3 MIX Fold 2 MIX Flip MIX Flip 2 (inedito)



Redmi Serie Note Note 14 4G Note 14 5G Note 14 Pro 4G Note 14 Pro 5G Note 14 Pro+ Note 13 4G Note 13 5G Note 13 Pro 4G Note 13 Pro 5G Note 13 Pro+ Note 13R Note 13R Pro Note 12 Note 12 NFC Note 12S Note 12 Turbo Note 12T Pro Serie Number Redmi 12 Redmi 13 Redmi 13C Redmi 14C Redmi 14C 5G Serie A A3 Pro A4 5G Serie K K80 K80 Pro K70 K70 Pro K70 Ultra K70E K60 K60 Pro K60 Ultra K60E K50 Ultra Serie Turbo Turbo 4 Turbo 3



POCO Serie F

F7 (inedito)

F7 Pro (inedito)

F7 Ultra (inedito)

F6

F6 Pro

F5

F5 Pro Serie X

X7

X7 Pro

X7 Pro Iron Man Edition

X6 5G

X6 Pro 5G Serie M

M7 Pro 5G

M6 Pro (4G/5G)

M6 (4G/5G) Serie C

C75 (4G/5G)

C65

Tablet Xiaomi

Pad 7 e Pad 7 Pro

Pad 6S Pro

Pad 6 Pro Redmi

Pad SE

Pad Pro

Pad SE 8.7

Pad Pro 5G

