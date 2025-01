HyperOS 2.0 Stabile arriva in Europa con Xiaomi.eu (Gennaio 2025)

L’aggiornamento HyperOS 2.0 è ufficialmente partito, e grazie al lavoro svolto dal team Xiaomi.eu adesso è possibile apprezzarlo anche da parte degli utenti in Europa. Per il momento, il roll-out del major update è partito solamente in Cina, e come da tradizione sono partiti i lavori per renderlo disponibile alle nostre latitudini in maniera ufficiosa. Una buona notizia per tutti gli smanettoni e per i più impazienti, che in attesa del rilascio europeo ufficiale possono già iniziare a metterci le mani sopra.

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio

Xiaomi.eu, via al porting di HyperOS 2.0 per gli utenti Xiaomi in Europa

Non è soltanto una questione di attesa: nel momento in cui leggerete questo articolo, il roll-out in Europa dell’aggiornamento HyperOS 2.0 potrebbe essere già iniziato. Il vantaggio delle ROM Xiaomi.eu è che sono basate sulle ROM ufficiali cinesi, e come accade da anni a questa parte, diverse feature dell’interfaccia Xiaomi sono disponibili solamente in Cina. Pur essendo porting delle ROM China, le ROM Xiaomi.eu sono adattate per poter essere usate al meglio dagli utenti occidentali, e questo significa pre-installazione di servizi e app Google, della lingua italiana e la rimozione di bloatware e servizi inutili fuori dalla Cina.

Modello Versione Xiaomi 15 dada OS2.0.101.0 Scarica Xiaomi 15 Pro haotian OS2.0.101.0 Scarica Xiaomi 14 houji OS2.0.101.0 Scarica Xiaomi 14 Pro shennong OS2.0.101.0 Scarica Xiaomi 14 Ultra aurora OS2.0.101.0 Scarica Xiaomi 13 fuxi OS2.0.3.0 Scarica Xiaomi 13 Pro nuwa OS2.0.3.0 Scarica Xiaomi 13 Ultra ishtar OS2.0.3.0 Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn OS2.0.1.0 Scarica Redmi K70/POCO F6 Pro vermeer OS2.0.101.0 Scarica Redmi K70 Pro manet OS2.0.101.0 Scarica Redmi K60/POCO F5 Pro mondrian OS2.0.3.0 Scarica Redmi K60 Pro socrates OS2.0.3.0 Scarica Redmi Turbo 3 peridot OS2.0.6.0 Scarica Redmi Note 14 Pro+ amethyst OS2.0.4.0 Scarica Redmi Note 13 4G NFC sapphiren OS2.0.6.0 Scarica Redmi Note 12 4G NFC topaz OS2.0.8.0 Scarica

Come installare HyperOS 2.0 Xiaomi.eu

Come al solito, vi preghiamo di fare attenzione prima di proseguire, perché le ROM Xiaomi.eu non sono ROM ufficiali bensì custom ROM, e quindi è necessario eseguire prima lo sblocco del bootloader, dopodiché procedere con l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Riavvia lo smartphone in modalità TWRP

Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Clicca su Install e seleziona la ROM

Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Estrai la ROM in una nuova cartella

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Connetti lo smartphone al PC via cavo USB

Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione: install_and_format_data (se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade) install_upgrade (se stai aggiornando da una versione precedente della Xiaomi.eu)



(ROM Xiaomi.eu e TWRP devono essere già installate sul dispositivo)

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Apri l’app Updater

Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento

Seleziona la ROM e conferma

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le