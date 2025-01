HUAWEI WATCH D2 è lo smartwatch per il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna

HUAWEI WATCH D2 è un dispositivo per il monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) tramite il polso; offre misurazioni continuate per 24 ore ed è alimentato dal nuovo HUAWEI TruSense System per risultati rapidi e precisi (è il frutto di anni di ricerca, sviluppo ed ottimizzazioni). Ovviamente è bene tenere a mente che i dati ottenuti durante l’uso di questo dispositivo sono solo per uso personale e non sono destinati a diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o alleviamento di malattie.

Durante la giornata, fattori come lo stress lavorativo, le pressioni legate allo stile di vita e le abitudini alimentari possono causare fluttuazioni emotive, portando a cambiamenti nella pressione sanguigna, rendendo utile monitorare dinamicamente la pressione.

HUAWEI WATCH D2 offre il monitoraggio della pressione sanguigna al polso per 24 ore

Crediti: HUAWEI

HUAWEI WATCH D2 porta il monitoraggio della pressione sanguigna H24 direttamente al tuo polso. Utilizza un cuscinetto fisico per gonfiare e misurare la pressione sanguigna a intervalli, con vari promemoria durante il giorno e misurazioni del sonno di notte. Supporta misurazioni in diversi scenari, tra cui posizione eretta, seduta o semi-sdraiata durante il giorno, oltre a misurazioni interne automatiche di notte. Per il monitoraggio della pressione sanguigna H24, si consiglia di misurare la pressione a intervalli di 15-30 minuti durante il giorno e la notte, con un minimo di 70% di misurazioni riuscite, incluse almeno 20 misurazioni diurne e 7 notturne.

Lo smartwatch con ABPM: monitoraggio continuo direttamente al polso

Crediti: HUAWEI

Il lancio di HUAWEI WATCH D2 ha introdotto sul mercato un dispositivo di monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) basato sul polso. Questo è stato possibile grazie a HUAWEI TruSense System, nato dall’attività di ricerca e sviluppo da sempre svolta dall’azienda. Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile, in grado di fornire misurazioni precise dei parametri vitali e della pressione sanguigna.

In particolare, HUAWEI WATCH D2 misura esclusivamente la Fibrillazione Atriale tramite ECG a singola derivazione, il monitoraggio dei valori di SpO2, la frequenza cardiaca, il livello di stress e la temperatura della pelle, offrendo una gestione della salute completa a tutto tondo (direttamente dal polso dell’utente). Inoltre, con un semplice tocco, è possibile visualizzare 9 indicatori corporei ed ottenere una Panoramica della Salute, contenente una sintesi sullo stato complessivo di salute.

HUAWEI WATCH D2 è destinato ad utenti dai 18 anni in su, ma non sostituisce alcuna diagnosi o trattamento medico. Tutti i dati ottenuti durante l’uso del dispositivo sono solo per uso personale e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamenti medici. Oltre alle caratteristiche dedicate alla salute, il nuovo indossabile HUAWEI offre anche altre funzionalità: tra queste oltre 80 modalità di esercizio, con il tracciamento delle attività quotidiane relative a fitness, dieta, sonno, peso e stress, per aiutare gli utenti a sviluppare abitudini che promuovono uno stile di vita sano a supporto della gestione della pressione sanguigna.

Un dispositivo leggero da utilizzare tutti i giorni

Crediti: HUAWEI

HUAWEI WATCH D2 è compatto e leggero, consentendo agli utenti di indossarlo continuamente per un monitoraggio e una gestione quotidiani della pressione sanguigna. Presenta un ampio schermo da 1,82 pollici con un’interfaccia utente colorata e facile da comprendere, ed offre un design elegante ed un pannello protettivo 2.5D. Il dispositivo è estremamente compatto e leggero, nonostante sia progettato per la misurazione della pressione sanguigna, ed è dotato di un cuscinetto molto sottile di soli 26,5 mm di larghezza.

Disponibile in due colorazioni, Nero e Oro, l’orologio è dotato di un cinturino in fluoroelastomero con gomma TPU, resistente al sudore e delicato sulla pelle, che offre comfort al polso per un uso prolungato, oppure di un cinturino in pelle color crema per un look elegante e raffinato. Lo smartwatch è anche ampiamente compatibile e può essere abbinato sia a dispositivi iOS che Android.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH D2 è disponibile su Huawei Store al prezzo di 399€.

