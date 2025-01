Huawei Pura 80 Ultra avrà una fotocamera completamente “fatta in casa”

Ormai la partita di Huawei si gioca tutta in casa: dopo il ban degli USA il colosso tecnologico cinese è passato dalla dipendenza dalla aziende statunitensi ad un cambiamento di rotta radicale. Sia con il software HarmonyOS che con l’hardware Kirin, l’azienda si è slacciata quasi del tutto dai produttori fuori dalla Cina. E pare che le cose diventeranno ancora più “estreme” dato che Huawei Pura 80 Ultra potrebbe avere una fotocamera tutta fatta in casa (o almeno in buona parte).

Huawei Pura 80 Ultra con una fotocamera completamente proprietaria: dopo chip e software arriva una grande novità

Pura 70 Ultra – Crediti: Huawei

Secondo un noto insider asiatico, Huawei Pura 80 Ultra avrà dalla sua una fotocamera con sensori proprietari: l’attuale Pura 70 Ultra è dotato di un trittico composto da un modulo principale Sony IMX989 accompagnato da un ultra-wide ed un teleobiettivo, entrambi OmniVision. Il prossimo top di gamma dovrebbe presentare una configurazione simile, così composta:

sensore principale da 1″ con apertura variabile e OIS

e OIS ultra-wide da 50 MP

teleobiettivo macro periscopioco da 1/1,3″

Il nuovo teleobiettivo sarebbe tra i più ampi sul mercato mentre per l’apertura variabile del sensore principale non ci sono ancora dettagli precisi. La grande differenza tra il predecessore e il nuovo flagship sarà la presenza di fotocamere completamente realizzate da Huawei. A muovere il tutto ci sarebbe il chipset Kirin 9020 (12 core, 7 nm SMIC, GPU Maleoon 920 e CPU composta da 2 x 2,25 GHZ TaiShanV121 + 6 x 2,15 GHz TaiShan V120 + 4 x 1,6 GHz TaiShan Little).

Per quanto riguarda l’uscita sul mercato, Huawei Pura 80 Ultra dovrebbe debuttare con il resto della nuova serie nel corso del secondo trimestre del 2025 (forse già ad aprile).

