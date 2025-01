Ultime novità Huawei: tutti potranno permettersi Pocket 3, ritardi per Pura 80

Dopo il debutto della serie Mate 70 in Cina e il lancio italiano di Mate X6 è tempo di guardare alle prossima novità in arrivo per il colosso tech cinese. Huawei Pocket 3 e la serie Pura 80 saranno i protagonisti della prima metà dell’anno: ecco le ultime novità, tra conferme ed indiscrezioni.

Huawei Pocket 3 e Pura 80: le ultime novità sui prossimi smartphone del colosso cinese

Per quanto riguarda Huawei Pocket 3, si tratta del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia del brand. Secondo quanto trapelato di recente (tramite il social cinese Weibo) si tratterà di un dispositivo sottile, leggero ed elegante, che punta ad un pubblico femminile. Inoltre saprà sorprendere utenti e rivali, sia lato che design che in termini di funzionalità. Il dettaglio più interessante arriva da Richard Yu, figura storica di Huawei: il dirigente sostiene che a marzo ci sarà il lancio di un nuovo smartphone e che tutti potranno permetterselo.

Oltre a confermare il periodo d’uscita, sappiamo quindi che si tratterà di un modello “accessibile”: probabilmente il flip phone costerà quanto il predecessore (quindi intorno ai 7.499 CNY, ossia 985€ al cambio attuale) oppure meno. Ricordiamo che i rumor precedenti parlano di due versioni, forse una top ed una più economica. Speriamo solo di vederlo anche in Italia dato che l’ultimo pieghevole a conchiglia Huawei per il nostro paese risale al 2022 (P50 Pocket).

Passano alla serie Huawei Pura 80 (l’ex gamma P), stando ad un leaker cinese il lancio sarebbe stato posticipato: lo scorso anno il debutto è avvenuto ad aprile mentre a questo giro l’evento di lancio dovrebbe tenersi a maggio o giugno. Quindi sì un ritardo, ma nulla di eclatante dato che già altre indiscrezioni puntavano al Q2 2025. Per ora non ci sono altri dettagli, ma ricordiamo quale dovrebbe essere la novità più importante: Huawei Pura 80 Ultra dovrebbe montare dei sensori fotografici proprietari, quindi non fare affidamento su altri marchi (come Sony e OmniVision).

