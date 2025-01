Huawei Pocket 3 pronto al debutto: sarà più piccolo, sottile e leggero

Dopo il nuovo modello della serie Mate, il colosso tecnologico cinese ha in serbo un’altra carta per la sua gamma di foldable. Huawei Pocket 3 sarà il prossimo pieghevole a conchiglia e il lancio non sembra poi così distante: ecco quando dovrebbe arrivare e cosa possiamo aspettarci.

Huawei Pocket 3, il nuovo pieghevole a conchiglia è già dietro l’angolo: ecco quando dovrebbe arrivare

Pocket 2 – Crediti: Huawei

Al momento design e specifiche restano un mistero: tuttavia pare che il nuovo pieghevole a conchiglia debutterà in due versioni, anche se le differenze non sono chiare. Forse avremo a che fare con un modello top ed uno più economico, ma si tratta solo di un’ipotesi. Nonostante le incertezze alcune caratteristiche sarebbero chiare: Huawei Pocket 3 dovrebbe essere più sottile e leggero del predecessore. Quest’ultimo ha debuttato in Cina con uno spessore di 15,3 mm (chiuso) e di 7,3 mm (aperto), per un peso di circa 199/202 grammi. Per fare degli esempi, Xiaomi MIX Flip misura 7,6 mm di spessore e Samsung Galaxy Z Flip 6 6,9 mm.

Il nuovo flip phone dovrebbe trovare spazio in patria dopo il Capodanno cinese: non c’è ancora una data precisa, ma comunque il lancio sarebbe previsto nel corso del primo trimestre del 2025. Resta incerto anche il destino Global del pieghevole: il precedente Pocket 2 è stato avvistato in versione internazionale, ma alla fine non ha mai varcato i confini cinesi.

Per quanto riguarda l’Italia, è dai tempo di Huawei P50 Pocket (2022) che non riceviamo un flip phone del colosso asiatico. Forse con Pocket 3 il trend potrebbe invertirsi: di recente in Italia è stano lanciato Huawei Mate X6, quindi potrebbe fare capolino anche un pieghevole a conchiglia (ma ovviamente l’ultima parola spetta alla casa cinese).

