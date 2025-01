Huawei Band 10 comincia a scalpitare: sarà il fitness tracker di inizio anno

Primo avvistamento per Huawei Band 10, la nuova versione del fitness tracker del colosso cinese. L’indossabile dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi ed inaugurare la stagione delle smart band: al via le certificazioni, in attesa di saperne di più.

Prime certificazioni per Huawei Band 10: quando arriverà e cosa possiamo aspettarci dal prossimo fitness tracker

Crediti: Huawei

Al momento i dettagli su Huawei Band 10 sono ancora pochi: sappiamo che il fitness tracker esiste ed è in dirittura d’arrivo. A dicembre è spuntata una prima certificazione ma solo con una sigla e la conferma della classificazione IP68. Ora il dispositivo è stato approvato dall’ente SIRIM con le sigle NOR-B29 e NOR-B19, insieme al nome commerciale: quindi sappiamo con certezza che si tratta di Huawei Band 10, come specificato dallo stesso ente. Il gadget sarà presentato sia in Cina che a livello Global e, ovviamente, possiamo aspettarci anche che arrivi in Italia (eccovi la nostra recensione di Huawei Band 9).

Crediti: SIRIM

Il precedente fitness tracker è stato lanciato lo scorso aprile, quindi è probabile che anche quest’anno sarà lo stesso (ma aspettiamo eventuali conferme da parte di Huawei). Per quanto riguarda specifiche e immagini, per ora ci sono solo pochi indizi: la smart band dovrebbe continuare ad offrire un design rettangolare, con uno schermo AMOLED da 1,47″ (368 x 194 pixel) ed un vetro protettivo 2.5D; lato software ci sarebbe HarmonyOS 4.0 (il sistema proprietario di Huawei) mentre per la connettività non mancherebbero il Bluetooth 5.3 e l’NFC per i pagamenti.

Presenti all’appello oltre 100 modalità sportive, il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e una batteria da 200 mAh (per un’autonomia fino a 14 giorni). Com’è ovvio, il suo nemico giurato sarà Xiaomi Band 10: il fitness tracker della casa di Lei Jun è stato certificato già a dicembre e resta da vedere se arriverà a stretto giro oppure nei mesi estivi (come consuetudine della gamma).

