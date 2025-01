Honor prende in giro la serie Samsung Galaxy S25 per le strade di Londra | Video

Samsung ha da poco annunciato il debutto della serie Galaxy S25 e per l’occasione Honor ha deciso di stuzzicare un po’ il colosso tech rivale. Per le strade di Londra è spuntato un regalo per l’azienda sudcoreana, in occasione dell’evento Unpacked: vediamo di cosa si tratta grazie al video pubblicato dalla stessa Honor.

Honor stuzzica Samsung: è sfida aperta tra Magic 7 Pro e Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Nel video in questione si vede un enorme pacco regalo per Samsung da parte di Honor, in occasione dell’uscita della famiglia S25. All’interno, tutta una serie di accessori che riguardano l’ambito fotografico, come un treppiede ed un anello luminoso. La clip è accompagnata da una scritta che lascia poco spazio ai dubbi: questi accessori servono a rendere completa l’esperienza della serie Samsung, oppure basta utilizzare semplicemente Magic 7 Pro, l’ultimo flagship della casa cinese. Insomma, nel mirino della trollata di Honor c’è il nuovo sistema di fotocamere a bordo della serie Galaxy S25, chiaramente con un occhio di riguardo al fratello maggiore Ultra (il vero rivale di Honor Magic 7 Pro).

No true companion is complete without these…

… or just use an HONOR Magic7 Pro.#HONORMagic7 pic.twitter.com/INnj8AAD8B — HONOR (@Honorglobal) January 24, 2025

I nuovi Samsung Galaxy S25 ed S25+ presentano il medesimo comparto fotografico dei predecessori, mentre il modello Ultra fa un passo avanti e sostituisce l’obiettivo ultra-wide precedente con un sensore da 50 MP (rispetto ai 12 MP passati). Non ci sono grandi stravolgimenti, quindi: le vere novità arrivano con il chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy (in collaborazione con Qualcomm) e con le tante funzionalità legate all’AI.

Il rivale Honor Magic 7 Pro ha puntato parecchio sul comparto fotografico: c’è un sensore da 50 MP con apertura variabile, un teleobiettivo periscopico da 200 MP ed una selfie camera da 50 MP accompagnata da un sensore per il rilevamento del volto 3D. Ricordiamo che questa non è la prima volta che Honor prende in giro Samsung; inoltre vale la pena segnalare che anche la stessa casa sudcoreana non è nuova ad iniziative di questo tipo. Solitamente nel mirino c’è Apple, bersagliata anche da Google. Insomma, si tratta della prassi e queste frecciatine non andrebbero prese troppo sul serio.

