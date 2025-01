Honor Magic 7 Pro ufficiale in Italia: un vero gioiello, subito con 200€ di sconto

A distanza di pochissimo dal debutto del fratello minore Magic 7 Lite, ecco fare capolino anche il top di gamma di quest’anno. Il 2025 comincia all’insegna dello stile e della potenza, con Honor Magic 7 Pro: il flagship è ufficiale in Italia con ben 200€ di sconto e vari omaggi. Ancora una volta Honor ha colpito nel segno con un dispositivo di tutto rispetto: elegantissimo, con una fotocamera al top e un comparto tecnico da paura!

Honor Magic 7 Pro debutta in Italia ed è subito in sconto con un coupon da 200€

Crediti: Honor

Come al solito la compagnia ha lanciato in Italia solo la versione superiore, mentre Honor Magic 7 standard resta un’esclusiva cinese. Il nuovo Honor Magic 7 Pro è già stato svelato in patria, quindi non ha segreti da mesi: il flagship continua ad offrire l’iconico design con un ampio modulo fotografico circolare mentre la scocca è realizzata in vetro con sfumature pregiate. Ovviamente parliamo di un telefono resistente (grazie alla presenza della tecnologia Honor NanoCrystal Shield), con tanto di certificazioni IP69 e IP68. Frontalmente trova spazio un punch hole a pillola, con un sistema di sblocco tramite riconoscimento 3D; presente anche un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto lo schermo.

Il top di gamma è mosso dallo Snapdragon 8 Elite, mentre il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 50 MP Falcon Camera accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo; quest’ultimo presenta un sistema periscopico, con zoom ottico 3X e digitale 100X. Il tutto è alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 5.270 mah, con ricarica da 100W (e wireless da 80W). Il software è Android 15, tramite l’ultima MagicOS 9.0: l’AI è protagonista, con tante funzioni per il miglioramento delle foto, per prendere appunti e quant’altro.

Per quanto riguarda il prezzo in Italia, Honor Magic 7 Pro debutta nella sola configurazione da 12/512 GB a 1.299€. Tuttavia il flagship è subito in offerta lancio: nello store ufficiale è già riscattabile un coupon del valore di 200€: in questo modo il prezzo finale del dispositivo sarà di 1.099€. Inoltre con l’acquisto del telefono si riceveranno in omaggio una cover protettiva, un caricatore GaN da 100W e un voucher da 180 giorni di sostituzione gratuita senza riparazione. Di seguito trovate la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.270 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

