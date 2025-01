Honor Earbuds Open ufficiali in Italia con audio spaziale, ANC e traduzioni AI

Nonostante l’esistenza di auricolari Open Ear del brand, in realtà si tratta di una soluzione Honor Choice: questa è una selezione di prodotti IoT nata dalla collaborazione con altri marchi. Quindi il nuovo gadget rappresenta il primo, vero paio di auricolari true wireless di tipo Open Ear della casa cinese ed è stato lanciato senza troppo clamore in vari mercati, tra cui il nostro. Le Honor Earbuds Open sono ufficiali in Italia e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo per il nostro paese.

Honor Earbuds Open sono le nuove TWS Open Ear del brand: tutto su specifiche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Honor

Le nuove TWS Honor Earbuds Open sono caratterizzate dal classico stile elegante a cui ci ha abituati la compagnia: gli auricolari presentano un design ergonomico (a forma di mezzaluna) e sono realizzati in silicone (delicato ed antiallergico), per una presa salda ma all’insegna della comodità, con una struttura interna in lega di nichel-titanio. Il peso è di soli 7,9 grammi, ennesimo dettaglio che rende confortevole l’utilizzo.

Gli auricolari sono dotati di driver da 16 mm, diaframma composito in TPU ad alta elasticità e tweeter placcati in titanio; supportano l’audio spaziale ed è presente la certificazione IP54 (contro polvere e schizzi d’acqua). Ovviamente non manca una serie di algoritmi per migliorare i bassi e la gestione ottimale dell’audio spaziale, insieme ad un’utile funzione di traduzione AI (in tempo reale, funziona con i telefoni MagicOS 9.0).

Crediti: Honor

Le TWS presentano un sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore, con tre microfoni dedicati: la funzione permette di ascoltare musica ed effettuare chiamante anche in ambienti molto rumorosi. Infine l’autonomia: gli auricolari hanno una durata della batteria di circa 6 ore (con unità da 58 mAh per ciascuna cuffietta), ma si sale a circa 22 ore sfruttando anche la pratica custodia (480 mAh).

Il prezzo in Italia delle nuove Honor Earbuds Open è di 149,9€: se siete interessati anche ad uno smartphone, segnaliamo che le TWS possono essere acquistate in bundle con Honor Magic 7 Lite (aggiungendo solo 1,9€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

