La ricarica di Galaxy S25 è troppo lenta: Honor continua a stuzzicare Samsung

Con il lancio della serie Samsung Galaxy S25, la rivale Honor ha deciso di fare gli auguri al colosso tech sudcoreano con una simpatica presa in giro per le strade di Londra. A quanto pare lo spirito goliardico non si è ancora esaurito e infatti ecco fare capolino una serie di poster tramite i canali social ufficiali: tra le “critiche velate” c’è anche la ricarica rapida di S25, giudicata troppo lenta per gli standard attuali (dei top di gamma).

Honor sfrenata contro Samsung Galaxy S25: continuano le prese in giro, stavolta finisce nel mirino la ricarica rapida

Crediti: Honor

Come ricordato anche in apertura, in occasione dell’evento di lancio della famiglia Samsung Galaxy S25, Honor ha pensato di stuzzicare la rivale con un piccolo sketch filmato per le strade di Londra (qui trovate dettagli e video). L’intento è chiaro: prendere in giro il comparto fotografico della serie S25, che non ha visto miglioramenti generali ma solo l’introduzione di un ultra-grandangolare da 50 MP (anziché 12 MP) a bordo del modello Ultra. Il resto del pacchetto – di tutti e tre i telefoni – non ha subito variazioni rispetto alla generazione precedente. Il motivo è che Samsung ha deciso di offrire vari miglioramenti lato AI, i quali coinvolgono sia foto e video che altri aspetti dei flagship.

Crediti: Honor

La cosa, evidentemente, non ha convinto del tutto Honor: dopo la prima presa in giro, ora hanno fatto capolino dei poster pubblicati sui social. Il senso è abbastanza chiaro: gli utenti in possesso di uno dei nuovi smartphone Samsung – a detta della rivale cinese – avranno bisogno di accessori aggiuntivi per avere una buona esperienza lato fotocamere (ritratto e zoom) e anche per quanto riguarda la ricarica della batteria.

Crediti: Honor

Com’è ovvio, si tratta di una campagna promozionale “goliardica” che mette sotto i riflettori l’attuale Honor Magic 7 Pro. Precisamente, il top di gamma sfrutta la funzione AI Enhanced Portrait per migliorare i ritratti (laddove il rivale Samsung avrebbe bisogno di una luce artificiale aggiuntiva); inoltre viene citata anche le feature AI Super Zoom, AI Deepfake Detection e AI Motion Sensing Capture ma ci teniamo a precisare che dal punto di vista dell’AI Samsung fa sul serio.

Crediti: Honor

La presa in giro finale (e su questo c’è poco da dire) riguarda la potenza di ricarica: Honor Magic 7 Pro supporta i 100W via cavo e 80W wireless. Samsung Galaxy S25 arriva a 25W (15W wireless) mentre i fratelli maggiori S25+ ed S25 Ultra si spingono fino a 45W, sempre con il supporto di quella senza fili (15W). Che ne pensate delle prese in giro di Honor? Troppo spinte oppure sono goliardiche il giusto?

