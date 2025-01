Honor 200 e 200 Pro ricevono MagicOS 9.0 e Android 15: ora disponibile in Italia

Al via l’aggiornamento a MagicOS 9.0 (con Android 15) in Italia, per Honor 200 e 200 Pro: gli attuali modelli di fascia alta della casa asiatica ricevono tutte le ultime novità software, con particolare attenzione alle funzioni legate all’AI.

È partito l’aggiornamento in Italia per Honor 200 e 200 Pro: disponibile MagicOS 9.0 con Android 15

Honor 200 – Crediti: Honor

L’aggiornamento a MagicOS 9.0 (ultima versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese, basata su Android 15) debutta a bordo di Honor 200 e 200 Pro. L’update ha cominciato a fare capolino in Italia ed attualmente è in rilascio per i due dispositivi della compagnia. L’ultima versione del software Honor ha debuttato con il top di gamma Magic 7 Pro e ha introdotto varie novità (ovviamente la parola d’ordine è AI, in linea con i rivali). Tornando al nuovo aggiornamento, questo porta il firmware alla versione C431E2R3P1 ed arriva con un peso di circa 3,31 GB. È attualmente in roll out ed arriverà progressivamente per tutti i modelli in Italia: per controllare la disponibilità basta accedere alle Impostazioni, poi alla voce Sistema e Aggiornamento software.

CHANGELOG

Fluidità

La tecnologia di animazione a feedback tattile rende lo schermo visibilmente reattivo in vari scenari interattivi, tra cui la schermata Home, la ricerca globale, il Centro notifiche e il Centro di controllo.

La tecnologia di animazione snap offre un’efficienza più gratificante in situazioni come il trascinamento di app dal Centro notifiche o dalla schermata Home alle cartelle.

La tecnologia di animazione avanzata per le operazioni parallele garantisce un avvio o un’uscita fluidi per app o schede.

Ottimizza il carico del sistema all’avvio, migliorando le prestazioni dopo gli aggiornamenti di versione e i riavvii.

Sistema aggiornato

Le combinazioni di colori e il design del layout di app come Calendario e Note sono stati rinnovati per migliorare l’aspetto e l’usabilità del sistema.

Puoi avvicinare le dita sulla schermata Home o di blocco per accedere allo spazio personalizzato. Qui puoi scegliere liberamente tra temi di tendenza e personalizzare stili, colori, dimensioni e angoli delle icone per creare una schermata Home in linea con il tuo stile.

Lo zoom a ventaglio aiuta a migliorare l’esperienza utente.

Lo spostamento della funzione per la regolazione della risoluzione video nell’angolo in alto a destra consente un’esperienza più intuitiva.

Lo spostamento degli interruttori per la Fotografia Al e altre funzioni semplifica la barra degli strumenti superiore della fotocamera, creando un’interfaccia più organizzata.

Honor AI

L’interprete è disponibile durante riunioni, conferenze e altri scenari per fornire traduzioni in tempo reale.

La modalità di registrazione in loop fornisce la traduzione delle conversazioni in tempo reale. Permette una traduzione fluida delle conversazioni senza dover toccare ogni frase, rendendo la conversazione più semplice e agevole. Per provare la funzione, vai a: Impostazioni > Honor Al > Traduzione Al > Scorciatoia su schermata Home.

Tocca con una nocca e disegna un cerchio per aprire automaticamente Portale magico e accedere rapidamente al servizio che desideri.

Funzioni e app come Google Traduttore, Ricerca Google, YouTube, Tik Tok e Booking sono ora accessibili in più scenari, tra cui traduzione, modifica delle immagini, sistemazioni di viaggio e ricerca nella community.

Ufficio AI

Honor Note offre funzioni di registrazione, riconoscimento vocale e traduzione in tempo reale.

Altre ottimizzazioni

Il pannello di controllo rapido del volume consente di regolare individualmente il volume per contenuti multimediali, chiamate in arrivo, notifiche, sveglie e app. Per abilitare questa funzione, vai su: Impostazioni > Suoni e vibrazioni > Altre impostazioni > Controllo volume app.

Il codice QR per l’hotspot personale rende più comoda la condivisione della rete. Per provare la funzione, vai a: Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Attiva > Scansiona per connettere.

Imposta un periodo di inattività per l’hotspot personale, al termine del quale questo si spegnerà automaticamente. Per provare la funzione, vai a: Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro > Durata.

Riduzione rumore bidirezionale con Al riduce il rumore di fondo, migliorando la chiarezza della tua voce e di quella dell’interlocutore. Per provare la funzione, vai a: Impostazioni > Funzioni accessibilità > Miglioramento delle chiamate > Cancellazione del rumore Al.

Telecomando ora include la funzione timer sul condizionatore d’aria e il controllo della ventola elettrica.

La soluzione ottimizzata di auto-riparazione cellulare migliora le prestazioni di rete in alcuni scenari.

Ottimizzazione batteria offre suggerimenti multidimensionali per il risparmio energetico in base al consumo. Consente l’ottimizzazione con un solo tocco per ridurre il consumo di energia e prolungare la durata della batteria. Per provare la funzione, vai a: Impostazioni > Batteria > Ottimizzazione batteria.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le