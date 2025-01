Google supporterà Eclipsa Audio su Chrome e Android: l’audio spaziale è più democratico

Il 2025 si è aperto con la presentazione da parte di Samsung di un nuovo formato audio open source chiamato Eclipsa Audio e negli ultimi giorni Google ha finalmente condiviso maggiori dettagli su quello che sarà un codec utilizzato per rendere più democratico l’audio spaziale.

Audio spaziale senza licenza per tutti grazie al nuovo Eclipsa Audio

Crediti: Google

Eclipsa Audio è un formato audio basato sulla tecnologia Immersive Audio Model and Formats (IAMF), sviluppato da Google, Samsung ed altre compagnie unite nell’Alliance for Open Media (AOM), che sarà rilasciato con licenza royalty-free. Questo significa che per utilizzare l’audio spaziale non sarà più necessario munirsi di una licenza di terze parti, come per esempio quella di Dolby.

Grazie al nuovo Eclipsa Audio, chiunque (e non solo gli esperti del settore come avvenuto in precedenza) potranno creare file con audio spaziale grazie agli strumenti messi a disposizione dall’AOM. Google, inoltre, sembrerebbe avere in programma anche il lancio di plugin per i principali software di editing audio, come per esempio AVID Pro Tools Digital Audio Workstation.

Il supporto, però, non terminerà qui: Eclipsa Audio, infatti verrà ufficialmente supportato su Google Chrome e Android, con i creator che potranno caricare le tracce realizzate in questo formato anche su YouTube. Per quanto riguarda TV e soundbar, invece, il supporto dovrebbe arrivare già verso la fine del 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le