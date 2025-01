Usare le VPN su Android è più sicuro con il nuovo badge di Google Play Store

Negli ultimi mesi Google sta cercando di migliorare molto la sicurezza delle app presenti sul Play Store con dei nuovi badge che possano indicare agli utenti quali applicazioni stanno cercando e sono sicure da scaricare. Dopo l’introduzione del badge per le app governative, infatti, nelle prossime settimane vedremo apparire sul marketplace per Android anche una nuova etichetta dedicata alle VPN.

Quali VPN sono più sicure? Google risponde con un nuovo badge di verifica

Crediti: Google

Le VPN sono sempre più popolari ai giorni d’oggi, ma non tutte offrono lo stesso livello di protezione che possa davvero garantire l’anonimato in rete. Per fortuna, però, Google ha pensato ad un nuovo badge di verifica per indicare immediatamente agli utenti quali app VPN rispettano dei requisiti di sicurezza ben precisi. Per ottenere il badge di verifica, infatti, bisognerà rispettare determinati parametri:

Completare la verifica di Mobile Application Security Assessment (MASA) di livello 2

Avere un account sviluppatore di tipo Organizzazione

Raggiungere il requisito del target API level delle app Google Play

Avere almeno 10.000 installazioni e 250 recensioni

Essere pubblicati da almeno 90 giorni su Google Play

Effettuare l’opt-in su Independent security review e Encryption in transit nella dichiarazione di Data Safety

Tra le prime app verificate ci saranno NordVPN, hide.me e Aloha Browser, mentre il nuovo badge garantirà agli utenti che l’app che stanno per scaricare ed utilizzare sia davvero sicura.

