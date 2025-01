Ancora problemi per il Google Play Store: ecco cosa sta succedendo

Nel corso delle ultime settimane, il Google Play Store non ha vissuto il suo miglior periodo per quanto riguarda bug e problemi. Dopo gli aggiornamenti che non vengono correttamente visualizzati all’interno della sezione dedicata, gli utenti Android stanno sperimentando in queste ore un nuovo e fastidioso bug che per il momento sembra non avere soluzione.

“Google Play Store ha smesso di funzionare”: l’errore che flagella gli utenti Android

Crediti: 9to5Google

In queste ore si stanno intensificando le segnalazioni degli utenti che riscontrano un fastidio bug con il Google Play Store: l’app di sistema, infatti, sembra non funzionare correttamente continuando a chiudersi soprattutto quando non viene utilizzata. Gli utenti, infatti, visualizzano più volte l’avviso “Google Play Store ha smesso di funzionare” ma senza intaccare le funzionalità.

Lo store, infatti, funziona regolarmente: si possono installare nuove app, scaricare le precedenti ed effettuare aggiornamenti senza che il Google Play Store incorra in alcun tipo di problema. L’ipotesi più accreditata, quindi, è che qualche processo in background incorra in un crash quando l’applicazione non è utilizzata.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul problema e Google non si è ancora pronunciata per una eventuale risoluzione del bug. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni.

