Google Pixel 9a non ha più segreti: buone notizie per il prezzo, ma solo a metà

Nonostante i cambiamenti nella produzione dei suoi dispositivi, Google continua ad essere vittima di leak senza sosta: era toccato agli attuali modelli top ed ora è il turno del piccolo della gamma, vittima di indiscrezioni ormai da mesi. Google Pixel 9a non ha praticamente più segreti, con indiscrezioni che coprono qualsiasi aspetto: design, specifiche tecniche, prezzo e uscita, tanti dettagli (leak) che offrono una panoramica completa.

Google Pixel 9a: tutto quello che sappiamo finora sul “piccolo” della serie

Design e display

Crediti: OnLeaks, Androidheadlines

La novità di Google Pixel 9a riguarda il design, leggermente diverso rispetto a quello del resto dei modello della serie Pixel 9. Come visto sia dai render leak che dalle foto di un presunto prototipo, il nuovo modello metterà da parte il modulo fotografico sporgente dei fratelli maggiori per una fotocamera inserita nella scocca, in un modulo orizzontale a forma di pillola. Questo sarà affiancato dal flash LED; frontalmente dovremmo avere il classico schermo flat con punch hole centrale.

Crediti: X/Twitter

Per quanto riguarda il pannello, si tratterebbe di una soluzione OLED Actua da 6,285″ (probabilmente 6,3″) con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, fino a 2.700 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass 3 ed un lettore d’impronte digitali integrato sotto di esso.

Specifiche tecniche e fotocamera

Come da tradizione, le specifiche tecniche del piccolo della serie seguono i fratelli maggiori: Google Pixel 9a monta lo stesso Tensor G4 del resto della famiglia (accompagnato anche dal chip di sicurezza Titan M2). Il SoC in questione è stato realizzato da Google, prodotto a 4 nm da Samsung ed offre una frequenza massima di 3,1 GHz (tramite il core principale Cortex-X4). Lato memorie ci sarebbero 8 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di storage UFS 3.1. Il precedente Pixel 8a non è dotato di un sistema al liquido con camera di vapore, quindi è probabile che anche il nuovo modello si affidi ad un raffreddamento passivo.

Per l’autonomia ci sarebbe una batteria da 5.100 mAh (quindi un’unità più capiente rispetto a Pixel 8a), pare con ricarica rapida leggermente potenziata (da 23W anziché 18W); presente all’appello anche il supporto alla ricarica wireless, ancora una volta da 7,5W. Il software al debutto sarà Android 15 e ovviamente avremo la nuova politica di aggiornamenti di Google (con 7 major update di Android e 7 anni di patch di sicurezza).

Passando al comparto fotografico, la dual camera sarebbe composta da un sensore principale Samsung GN8 da 48 MP (con stabilizzazione ottica OIS), accompagnato da un ultra-grandangolare da 13 MP. Lato selfie, ci sarebbe un sensore da 13 MP.

Google Pixel 9a – Scheda tecnica

Dimensioni di 154,7 + 73,3 + 8,9 mm per un peso di 185,9 grammi

Certificazione IP68

Display OLED Actua da 6,285″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) in 20:9, con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 2.700 nit di picco, vetro protettivo Gorilla Glass 3

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU a 9 core (1 x Cortex-X4 a 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,92 GHz)

a + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,92 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 23W e wireless da 7,5W (Qi)

con ricarica rapida da e wireless da 7,5W (Qi) Fotocamera da 48 + 13 MP (f/1.7-2.2) con Samsung ISOCELL GN8, OIS e ultra-wide IMX712 da 120°

(f/1.7-2.2) con Samsung ISOCELL GN8, OIS e ultra-wide IMX712 da 120° Selfie camera IMX712 da 13 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, DisplayPort e speaker stereo, chip Titan M2 (per la sicurezza)

Sistema operativo Android 15 (con 7 anni di aggiornamenti Android e sicurezza)

Quanto costa Google Pixel 9a – Prezzo e uscita | Leak

La data di presentazione di Google Pixel 9a non è ancora stata svelata, ma si vocifera di un lancio anticipato rispetto al solito. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo 2025, mentre per il prezzo ci sarebbero buone notizie a metà. Il dispositivo non dovrebbe subire rincari nella versione da 128 GB e debuttare nuovamente a 499$; la variante superiore da 256 GB, invece, dovrebbe costare 599$, ossia 40$ in più rispetto al precedessore (lanciato a 559$).

Volendo fare un pronostico, Pixel 9a potrebbe arrivare in Italia a partire da 549€ (quindi lo stesso prezzo del predecessore); tuttavia la variante da 256 GB potrebbe fare capolino ad una cifra superiore rispetto ai 609€ di Pixel 8a, per il medesimo taglio di memoria (ovviamente si tratta di un’ipotesi). Il nuovo modello della gamma dovrebbe arrivare nelle colorazioni Nero ossidiana, Rosa peonia, Verde matcha e Grigio Creta (ossia le stesse di Pixel 9 standard).

Ultimo aggiornamento: 28 gennaio

