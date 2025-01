Problemi con la batteria di Pixel 4a? Provate questo nuovo aggiornamento!

Nonostante il supporto ufficiale per gli aggiornamenti di Pixel 4a sia terminato nel mese di agosto 2023, Google ha pubblicato in questi giorni una nuova patch per questo particolare dispositivo che prova a mitigare i problemi che diversi utenti stanno riscontrando con la batteria. Basato su Android 13, questo nuovo aggiornamento è parte del “Pixel 4a Battery Performance Program” ed è disponibile da qualche ora in tutto il mondo.

Nuova patch per Google Pixel 4a per risolvere i problemi con la batteria

Crediti: Google

Il nuovo aggiornamento, con il numero di build TQ3A.230805.001.S2, è disponibile da oggi in tutto il mondo per i possessori di Google Pixel 4a. Questa patch è l’unico compito di provare a risolvere un problema per cui la batteria dello smartphone si scarica troppo presto e non viene ricaricata come dovrebbe.

In aggiunta all’aggiornamento, Google consente anche la sostituzione gratuita della batteria del dispositivo, ma soltanto in alcuni paesi. Per verificare di essere idonei per il la sostituzione, potete utilizzare il sito ufficiale.

La nuova patch è attualmente in fase di rollout, quindi potreste non vedere immediatamente la disponibilità dell’aggiornamento. Se però avete fretta di risolvere il problema, potete effettuare il flash dell’aggiornamento OTA scaricando il file ufficiale.

