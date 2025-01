L’AI sarà al centro dei nuovi prodotti di Google, parola di Sundar Pichai

Se l’anno appena concluso ha visto come grande protagonista l’intelligenza artificiale, il 2025 potrebbe trasformare l’AI nella star indiscussa del web, con una presenza sempre più massiccia in ogni servizio e applicazione. Tra le principali compagnia a cavalcare questo trend c’è ovviamente Google, che anche per il prossimo anno sembra avere grandi progetti per l’intelligenza artificiale.

Tanti prodotti con AI di Google in arrivo nel 2025

Crediti: Google

Il nuovo anno, infatti, potrebbe vedere l’introduzione di numerosi nuovi servizi ed applicazioni di Google alimentate proprio dall’intelligenza artificiale di Gemini. A suggerirlo è proprio il CEO della compagnia di Mountain View, che facendo il punto della situazione con i propri dipendenti ha annunciato di essere molto fiducioso nei prodotti in arrivo nel 2025.

“Abbiamo concluso il 2024 con Gemini 2.0, Willow, Veo 2 e tanta innovazione su Search, YouTube, Cloud, Android, Pixel e altro ancora. La base di tutto questo è la nostra leadership tecnica nel settore AI, resa possibile dal nostro approccio full stack. Con il nuovo anno che sta iniziando, ho esaminato le demo dei prodotti e delle funzionalità che lanceremo nei prossimi mesi. I progressi sono sorprendenti e sono sicuro che manterremo lo slancio nel 2025” ha dichiarato Sundar Pichai, CEO di Google, in una mail inviata ai dipendenti.

Il nuovo anno, quindi, sarà sempre più all’insegna dell’intelligenza artificiale e non vediamo l’ora di scoprire quali novità porterà con se l’avanzamento tecnologico in questo speciale settore.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le