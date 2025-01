Gli smart speaker Nest e Home non rispondono? Google lavora già alla soluzione

Sembra proprio che i festeggiamenti per la fine del 2024 non abbiano fatto tanto bene agli smart speaker di Google che, per un problema ancora non meglio identificato, avrebbero perso la capacità di rispondere anche ai comandi più basici. Gli utenti, infatti, hanno iniziato a segnalare la problematica pochi giorni dopo il Natale e ancora oggi la situazione sembrerebbe non essere ancora risolta del tutto.

Le festività hanno ammutolito gli speaker di Google, ma è in arrivo un fix

In questi giorni gli smart speaker Google Nest e Google Home, così come gli smart display della compagnia, non riescono a fornire risposte dopo una domanda dell’utente. Anche i comandi più banali sembrerebbero non essere capiti dai dispositivi, che non riuscirebbero in alcun modo a rispondere all’utente oppure ad eseguire il comando indicato. Anche domande più banali come “Che tempo fa?” oppure “Che ore sono?” restano senza risposta, con il dispositivo in completo silenzio.

Per fortuna, però, in queste ore Google sembrerebbe aver riconosciuto il problema e starebbe già lavorando ad una soluzione che nelle prossime ore verrà applicata a tutti i dispositivi. Diversi utenti, infatti, hanno già segnalato il ritorno della voce per Google Nest e Google Home, mentre ad altri è ancora riservato il fastidioso “trattamento del silenzio“. Non ci resta quindi che aspettare che il problema venga risolto in via definitiva.

