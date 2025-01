Google Gemini: tutte le nuove funzionalità in arrivo

Come ribadito più volte, anche dallo stesso Sundar Pichai, il 2025 sarà un anno molto importante per Google Gemini e l’intelligenza artificiali, con tantissime nuove funzionalità in arrivo. C’è grande attesa per il debutto dei nuovi modelli, ma anche per quei progetti che Big G ha già lasciato intravedere più volte e che presto sarà possibile con mano.

Il 2025 sarà un grande anno per Google Gemini, con tante funzionalità in arrivo

Tra le grandi novità del 2025 ci sarà sicuramente Gemini 2.0, annunciato oramai diverse settimane fa e che nei prossimi giorni potrebbe finalmente vedere il lancio dei modelli definitivi (non sperimentali). La continua evoluzione dell’app di Google Gemini, inoltre, porterà anche un nuovo design per l’overlay, mentre c’è sicuramente grande attesa per la possibilità di sfruttare Gemini Live con le estensioni e per il nuovo Project Astra. Di seguito le funzionalità che dovrebbero arrivare nel corso dell’anno.

Nuova grafica per l’overlay

Frase di attivazione “Hey, Google Gemini” (rumor)

Gemini 2.0 (attualmente disponibili solo i modelli sperimentali)

Gemini 1.5 Pro con Deep Research nell’app mobile

Gemini Live con Project Astra

Gemini Live con Estensioni

Pianificazione “immersiva” dei viaggi

Project Mariner (Agenti AI)

Il settore dell’intelligenza artificiale, tuttavia, ha dimostrato che i ritardi nello sviluppo sono sempre dietro l’angolo: non dovrebbe sorprendere, infatti, se una o più funzioni (soprattutto quelle più importanti come Project Astra) potessero slittare addirittura al 2026.

