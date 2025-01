Gemini trasformerà i vostri PDF in Podcast: un modo tutto nuovo di studiare e lavorare

Nonostante Gemini abbia puntati su di se tutti i riflettori, il miglior prodotto AI di Google attualmente è NotebookLM: una piattaforma dedicata allo studio e al lavoro che permette di leggere e stilare documenti e ricerche in modo del tutto innovativo. La compagnia di Mountain View, però, sembra essere intenzionata a portare una delle funzioni più interessanti di questo servizio anche nel chatbot di gran lunga più popolare: la possibilità di convertire i PDF in podcast.

Google Gemini prende in prestito le funzioni di NotebookLM: in arrivo i PDF Podcast

Crediti: AssembleDebug/Android Authority

NotebookLM è un potente strumento con intelligenza artificiale sviluppato da Google, in grado di riassumere in pochi istanti centinaia di note, aggiungendo anche la possibilità di convertirle in veri e propri podcast da ascoltare comodamente quando più se ne ha la necessità. Adesso questa particolare funzione potrebbe arrivare anche in Google Gemini, come scoperto dagli esperti di Assemble Debug e Android Authority.

Nella versione 15.48.33.sa.arm64 beta dell’app di Google per Android, infatti, sono state scoperte tre stringhe che fanno riferimento proprio a questa nuova funzione, e con un po’ di modifiche è addirittura possibile già abilitare la conversione dei PDF in podcast tramite Gemini. Una volta inviato il file da riassumere, il chatbot automaticamente offrirà anche la possibilità di creare una versione audio del documento da poter ascoltare in diretta.

Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è possibile che faccia parte del pacchetto delle novità in arrivo con Gemini 2 (probabilmente in arrivo già questo mese). Con un nuovo aggiornamento, però, adesso l’intelligenza artificiale di Google è finalmente in grado di elaborare i file PDF, segno tangibile che la conversione in podcast potrebbe essere più vicino di quanto si possa immaginare.

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio

