Gemini rivoluziona Fogli di Google: le tabelle si trasformano in grafici con un click

Fin dai primi tempi di Bard, l’intenzione di Google è sempre stata quella di integrare l’intelligenza artificiale all’interno di tutti i prodotti e in particolar modo in quelli dedicati al mondo business. Con Gemini, questa visione sta lentamente prendendo forma e giorno dopo giorno assistiamo all’arrivo di nuove funzionalità per servizi Workspace della compagnia di Mountain View. Con l’ultimo aggiornamento, è Fogli a guadagnare una maggiore integrazione con l’AI per l’elaborazione dei dati.

L’AI di Gemini è sempre più integrata in Workspace e il lavoro diventa più semplice

Crediti: Google

Grazie ad un nuovo aggiornamento di Gemini per Workspace, l’app Fogli di Google può sfruttare l’intelligenza artificiale per manipolare e comprendere i dati in modo semplice e veloce. Con l’AI, infatti, è possibile adesso trasformare enormi tabelle ricche di informazioni in pratici grafici da consultare all’occorrenza, per avere una panoramica chiara e immediatamente comprensibili.

Per farlo, Google Gemini sfrutta il linguaggio di programmazione Python che produce un’analisi dei dati contenuti nel foglio di calcolo, per poi generare in completa autonomia un grafico a torta oppure a barre. Aggiornando le informazioni contenute del documento, inoltre, verrà aggiornato automaticamente anche il grafico.

Questa nuova funzionalità è adesso in fase di rollout e sarà disponibile per tutti gli utenti Workspace entro il 20 febbraio 2025.

