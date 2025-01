Il 2025 è l’anno di Gemini: l’AI in arrivo anche su Wear OS e Google TV

Nell’ultima riunione dell’anno, Sundar Pichai aveva annunciato che il 2025 sarebbe stato un anno davvero importante per l’intelligenza artificiale di Google e le prime novità in arrivo dal CES di Las Vegas confermano le intenzioni della compagnia di Mountain View. Sullo showfloor della kermesse dedicata all’elettronica di consumo, infatti, sono arrivati i primi annunci per Gemini che sarà presente su più piattaforme quest’anno.

Anche smartwatch e TV avranno l’intelligenza artificiale grazie a Google Gemini

Crediti: Google

Nel corso del 2025, Google Gemini completerà la sostituzione del vecchio Assistant approdando anche su Wear OS e Google TV. Questo significa, quindi, che l’intelligenza artificiale potrà essere utilizzare come assistente virtuale direttamente dal polso con gli smartwatch oppure come hub domestico, grazie all’integrazione su TV, set-top-box e dongle TV.

Tramite l’intelligenza artificiale, infatti, sarà possibile controllare in modo smart i dispositivi domotici connessi all’ecosistema di Google Home, creare nuovi wallpaper direttamente con l’AI generativa e accedere alle varie funzionalità in modo molto più rapido e colloquiale. Per Wear OS, invece, si tratta ancora di rumor: nelle ultime versioni dell’app ufficiale sono stati infatti trovati diversi riferimenti alla sostituzione di Assistant con Gemini, che potrebbe avvenire già con la prossima major release.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le