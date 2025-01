“Hey, Google Gemini!”: la nuova frase di attivazione in arrivo su Samsung Galaxy S25?

Nonostante dei nuovi Samsung Galaxy S25 si conoscano ormai quasi tutti i dettagli, l’evento di presentazione potrebbe riservare comunque qualche sorpresa, il particolar modo per il lato software. La collaborazione tra Google e l’azienda coreana, infatti, sembra essere più forte che mai con Big G che potrebbe scegliere proprio la kermesse di San José per presentare al mondo la nuova frase di attivazione dell’AI di Gemini.

Da “Hey Google” a “Hey Gemini”: cambia la frase di attivazione dall’assistente vocale (adesso con AI)

Crediti: TecnoBlog

Stando ad alcune slide informative emerse online in queste ore, all’evento di presentazione della nuova serie Galaxy S25, Samsung e Google annunceranno al mondo l’arrivo (o l’evoluzione, per meglio dire) della frase di attivazione dell’assistente vocale firmato Big G, che ormai da qualche tempo ha guadagnato il supporto dell’intelligenza artificiale di Google Gemini. Dal classico “Hey, Google!” si potrebbe quindi passare al nuovo “Hey, Google Gemini!“.

Il cambiamento potrebbe quindi allungare la frase da pronunciare, il che potrebbe non essere particolarmente congeniale per chi ormai è abituato a pronunciare il vecchio Hey Google. Probabilmente (ma si tratta di pura speculazione), la frase potrà essere accorciata anche in “Hey, Gemini” per dare maggior risalto al nome dell’intelligenza artificiale e dare più personalità all’assistente virtuale.

Questa nuova funzionalità, tuttavia, rimarrà avvolta nel mistero ancora per poco: l’evento di presentazione di Samsung Galaxy S25, infatti, è previsto per il 22 gennaio e mancano davvero pochissimi giorni ormai.

