Cerchia e cerca si rinnova: in arrivo un nuovo design

Il team di sviluppo di Google nelle ultime settimane sembra essere al lavoro sulla funzione Cerca e cerchia, con nuove funzionalità ed un design molto più semplificato in arrivo. Dopo aver visto come sarà possibile utilizzare questa particolare funzione AI con i giochi mobile, arrivano in rete le prime immagini di quello che potrebbe essere la nuova interfaccia grafica per la ricerca degli elementi visivi su Google.

Stile tutto nuovo per Cerchia e cerca: usare la funzione AI sarà ancora più semplice

Crediti: 9to5Google

Gli esperti di 9to5Google, analizzando l’app di Google, sono riusciti a scovare il nuovo design per la funziona Cerchia e cerca, che nel corso dei mesi passati è stato più volte ritoccato. Il nuovo stile, questa volta, mira a semplificare l’esperienza d’uso offrendo accesso diretto alle funzionalità più utilizzate come la ricerca musicale e la traduzione.

Il nuovo design sembra essere ancora in fase di test per alcuni utenti selezioni, mentre non sembra essere iniziata ancora la fase di rollout pubblico. Non è da escludere che l’aggiornamento possa arrivare con la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25, dove Google parteciperà probabilmente per annunciare anche il nuovo “Hey, Google Gemini“. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni in merito.

