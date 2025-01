Google lancia Android 16 Beta 1: tutte le novità

Rispettando la tabella di marcia, Google ha finalmente lanciato la prima beta di Android 16 per i dispositivi Pixel, dopo ben due versione in anteprima destinate unicamente agli sviluppatori. A partire da oggi, quindi, gli iscritti all’Android Beta Program potranno installare la nuova versione di Android sul proprio dispositivo per testare le novità in arrivo per tutti presumibilmente entro la fine della prima parte del 2025.

Android 16 Beta 1 (BP22.250103.008) con le patch di sicurezza di gennaio 2025, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel Pro Fold, così come per Android Emulator (lo strumento destinato agli sviluppatori di app). Le novità sono diverse, tra cui anche i Live Updates, una riproposizione delle Live Activities di iOS.

Nuova animazione per il riavvio e il caricamento della homescreen

Nuove impostazioni per la posizione di salvataggio dei contatti

Nuove icone di sistema

Pulsante “indietro” predittivo nella navigazione a 3 pulsanti

Live Updates per le notifiche

Supporto per il codec Advanced Professional Video (APV)

Risoluzione dei bug della precedente Developer Preview

Se avete già installato la Developer Preview 2 sul vostro smartphone riceverete automaticamente un aggiornamento OTA ad Android 16 Beta 1, mentre iscrivendovi all’Android Beta Program potrete abilitare la ricezione automatica del nuovo aggiornamento. Nel caso cui, invece, vogliate effettuare un’installazione pulita o un ripristino, potete usufruire delle Factory Image che trovate nel nostro approfondimento.

