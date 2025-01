Il gelo è arrivato ma per fortuna c’è il gilet riscaldante TENGOO, a soli 15€!

Siamo ormai in pieno inverno ed il gelo penetrante è arrivato: quale modo migliore per affrontare le giornate, se non con un caldo alleato sempre addosso? TENGOO HV-16A è il gilet riscaldante super economico, perfetto sia per un abbigliamento casual che per uno più elegante: il prezzo è davvero stracciato e ci sono tante taglie tra cui scegliere!

Questo gilet riscaldante TENGOO (HV-16A) costa pochissimo: imperdibile a questo prezzo, varie taglie disponibili

L’offerta del giorno di Banggood porta sotto i riflettori TENGOO HV-16A, gilet riscaldante ora in offerta lampo a soli 15,6€: come anticipato poco sopra sono presenti varie taglie (dalla 48, basta selezionare Taglia EU e scegliere quella preferita) mentre la spedizione è praticamente una spesa irrisoria. Affrettatevi perché visto il periodo (e il gelo di questi giorni) stanno andando a ruba e ci sono solo poche unità disponibili per ogni taglia. Il gilet è dotato di 16 zone di riscaldamento, in modo da non patire il freddo nemmeno all’aperto; c’è una coppia di pulsanti con indicatori luminosi (uno per la parte frontale e uno per il retro del capo); è possibile impostare tre temperature, ossia 55°C (luce rossa), 45°C (luce bianca) e 35°C (luce blu).

Per funzionare necessita di una power bank: questa va inserita nell’apposita tasca e serve ad alimentare il gilet (non è inclusa nella confezione, come al solito con questo tipo di capi). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

