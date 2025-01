È tempo dei saldi invernali di Geekmall: sconti fino al 60% su FOSSiBOT, Narwal e tanti altri!

Dopo le offerte di Capodanno, le occasioni dello store Geekmall non sono ancora finite: con i saldi invernali tech 2025 puoi risparmiare sul meglio della tecnologia per la casa e non solo, con flash sale, coupon e sconti anche fino al 60%. Ecco tutti i dettagli della promozione, insieme ad una selezione di prodotti a prezzi particolarmente invitanti!

Geekmall lancia la promo Winter Sale 2025: offerte lampo e nuovi coupon in occasione dei saldi invernali

Crediti: Ultenic

La promozione Winter Sale 2025 di Geekmall durerà fino al 28 gennaio: sono presenti tantissime offerte, con prodotti a marchio FOSSiBOT, Narwal, HiBrew, Proscenic, Ultenic, JIGOO e tanti altri ancora. I saldi invernali vedono protagonisti robot aspirapolvere, lavapavimenti, sedie ergonomiche, lavavetri, veicoli elettrici, Power Station e non solo: insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta e tra offerte lampo e codici sconto è possibile risparmiare fino al 60%! Dai un’occhiata alla pagina della promozione di Geekmall in modo da scoprire tutte le occasioni! Di seguito trovi i nuovi coupon.

Coupon 200anno15 – 15€ di sconto su una spesa di 200€

– 15€ di sconto su una spesa di 200€ Coupon 100anno10 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

– 10€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon SHAnno8 – 8% di sconto sui prodotti Smart Home

Ed ora ecco una selezione di prodotti a prezzi super convenienti: in tutti i casi è presente un codice sconto dedicato, insieme alla spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le